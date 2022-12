Gran Turismo – 25 ans déjà !

Lorsqu’on parle de simulation automobile, il est difficile de passer de la saga Gran Turismo tant elle a déclenché bien des vocations pour des millions de pilotes en herbe dont votre serviteur. Certains sont devenus des professionnels. D’autres continuent à tourner encore et encore pour progresser.

Cela fait donc 25 ans que la saga Gran Turismo a débuté puisque la toute première version est sorti le 23 décembre 1997 sur la toute première PlayStation. Les pilotes français avaient dû attendre le 8 mai 1998 pour prendre le volant virtuel.

Depuis, il y a eu de très nombreux opus sur les différentes PlayStation. Voici la liste complète des principaux titres pour celles et ceux qui auraient oublié :

Gran Turismo (PSone – 1997)

Gran Turismo 2 (PSone – 1999)

Gran Turismo 3 A-Spec (PS2 – 2001)

Gran Turismo 4 (PS2 – 2004)

Gran Turismo (PSP – 2009)

Gran Turismo 5 (PS3 – 2010)

Gran Turismo 6 (PS3 – 2013)

Gran Turismo Sport (PS4 – 2017)

Gran Turismo 7 (PS4/PS5 – 2022)

Evidemment, les puristes se souviendront qu’il y a eu bien plus de titres proposés tenant de versions démos parfois de luxe vendus pour faire patienter les fans. On a ainsi eu droit à des sorties notamment de :

Gran Turismo Concept 2001 Tokyo (2002 – PS2)

Gran Turismo Concept 2002 Tokyo-Seoul (2002 – PS2)

Gran Turismo Concept 2002 Tokyo-Geneva (2002 – PS2)

Gran Turismo 4 Prologue (2002 – PS2)

Gran Turismo HD Concept (2006 – PS3)

Gran Turismo 5 Prologue (2007 – PS3)

Vous noterez que seule la PlayStation Vita n’a pas eu droit à un volet de Gran Turismo et c’est bien dommage. Bien d’autres “éditions” ont été montré, parfois diffusé à des occasions spécifiques.

Après donc ce quart de siècle, c’est donc plus de 90 millions d’exemplaires qui ont trouvé acquéreur et l’équipe de Polyphony Digital compte désormais plus de 200 personnes alors qu’à l’origine du projet, ils étaient que deux graphistes à mi-temps et trois ingénieurs en plus de Kazunori Yamauchi l’actuel big boss.

Mais si on connait Polyphony Digital pour ses Gran Turismo, l’équipe également sorti deux jeux de course arcade sur PSone, les Motor Toon Grand Prix 1 et 2 (seul le 2 est sorti en Europe d’ailleurs de mémoire) ainsi qu’un shooter nommé Omega Boost. D’ailleurs, un ersatz de GT se cachait dans Motor Toon Grand Prix 2 en bonus à débloquer. On pouvait ainsi y piloter deux voitures bien plus réalistes que les bolides délirants du jeu : une F1 et une voiture type Nascar. Les prémices de ce qu’allait devenir GT probablement.

A titre personnel, j’ai une petite histoire à vous narrer sur la découverte totalement impromptue du tout premier Gran Turismo. Alors que je travaillais à l’époque sur un magazine PlayStation français non officiel nommé Crazy Games, je reçus un jour un disque avec Gran Turismo écrit au feutre. Je n’avais aucune idée de ce que c’était puisque c’était des mois avant le lancement du jeu. A l’époque, on recevait de la part des éditeurs des versions news, preview et parfois alpha de titres à venir des mois avant.

Arrivé chez moi, je mis le disque dans ma PlayStation et je vis une bien belle intro en 3D d’un jeu de voiture. Intrigué et plutôt ravi de ce que je venais de voir, je lançais le jeu – fort limité vu la version. Je pris une des voitures au hasard – une TVR si ma mémoire est bonne – et je fis une petite course. Le pilotage m’avait semblé bien plus pointu que bien des titres de l’époque moi qui avait grandi avec des simulations comme Revs et F1 Grand Prix – tous deux de Geoff Crammond d’ailleurs. Après des années de jeux d’arcade, découvrir Gran Turismo était donc des plus plaisants. Mais cela ne fut pas la plus grande surprise. A la fin de la course, le jeu passait en mode replay et là, stupeur, je vois ma course entière mis en scène comme à la TV. Je réalisais alors que la fameuse intro du début n’en était pas une. C’était bel et bien le moteur du jeu. Autant vous dire qu’après cette découverte, j’ai gardé un oeil sur le lancement de ce titre et je ne l’ai plus quitté depuis.

Le passage à la PS2 pour la saga fut très attendu. A tel point que pour “vendre la PS2”, Polyphony Digital avait créé Gran Turismo 2000. Il s’agit d’une version améliorée de GT2 sur PSone avec des graphismes mis à jour et un moteur physique plus pointu. Il fut présenté sur le stand Sony à l’E3 2000 (la fameuse année où le public fut sous le choc de la vidéo de Metal Gear Solid 2 Guns of the Patriots). Le jeu était présenté sur des écrans encastrés dans une sorte de pyramide. Une démo de ce GT2000 a même été distribué au Japon. Ce titre n’est jamais sorti puisque le premier Gran Turismo sur PS2 fut Gran Turismo 3 A-Spec. Toutes les versions suivantes ont repris les ingrédients des précédents volets avec une réalisation toujours plus soignée et un réalisme somme toute accessible sans oublier les satanés permis qu’on doit repasser à chaque édition :p

Je ne vais pas vous faire l’affront de ce que représente Gran Turismo pour nombre d’entre nous. Pour sûr la saga a contribué à populariser les simulations automobiles. Même si d’autres ont existé avant, jamais le concept de permettre aux joueurs de piloter un grand nombre de bolides tirés de la réalité n’avait été osé. C’est pour sûr grâce à cette saga que beaucoup ont découvert les voitures japonaises qui ont gagné une renommée mondiale bien au-delà des purs aficionados de voitures. D’ailleurs, pour anecdote, très peu de constructeurs européens dont les français ne voulaient suivre lors du premier opus. Il a fallu le succès et la renommée du jeu pour qu’ils ne se décident à suivre sur GT2 et pour la suite. Désormais Gran Turismo est presque un passage obligé pour faire connaître et maintenir la renommée d’une marque. Le lancement même des Vision Gran Turismo en est le meilleur exemple.

Si je ne suis pas devenu un pilote professionnel, une génération de pilotes professionnels ont grandi avec cette saga. Certains sont devenus de véritables méga-stars. Pour d’autres, Gran Turismo était devenu un moyen de s’entraîner notamment pour bien se remémorer certains tracés. Les années GT Academy permirent à bien des amateurs s’assouvir leur rêve de devenir pilote. En tant que presse, j’avais eu l’occasion de suivre une des finales françaises et voir que finalement, je n’étais pas si loin des meilleurs mais avouons-le les rattraper implique des centaines et des centaines d’heures d’entraînement, temps que je n’avais malheureusement pas.

C’est aussi grâce à Gran Turismo que j’ai eu l’occasion à deux reprises de discuter avec notre Sébastien Loeb national et de voir qu’un pilote pareil est capable de battre même les meilleurs joueurs alors qu’il ne jouait guère avec le jeu. Ce mec était juste incroyable en plus d’être super sympa. Lors d’une de nos rencontres, il avait affronté quelques joueurs mais leur reprochait leur manque de fair-play 😀 Il est vrai que le principe du “pousse-toi de là que je passe” alias le principe de la portière adverse sur laquelle on s’appuie pour passer les virages et doubler n’étaient pas son forte lui qui pilotait proprement. C’est pour sûr le cas de bien de pilotes de très bon niveau qui s’y sont essayés. C’est aussi le cas de nos jours avec des pilotes de niveau élevée sur GT Sport ou GT7 même si c’est une minorité face à la masse de Fangio bourrins qui confondent GT avec des jeux d’arcade de stock car. 🙂

Si la saga Gran Turismo a rassemblé des millions de pilotes, la concurrence est désormais plus rude. Non seulement côté Xbox on trouve la série des Forza Motorsport – dont je n’aime pas du tout le moteur physique soit dit en passant – mais les fans de sim racing ont bien des titres sur PC comme iRacing, RFactor ou Automobilista. Et sur consoles, on retrouve également les Assetto Corsa ou encore les F1 qui peuvent faire un peu d’ombre au vétéran.

Même si Gran Turismo reste sur un créneau de jeu solo avec un zeste de compétition, la saga devrait évoluer pour suivre les envies des joueurs. Il m’est d’avis que si la série GT peut continuer avec le concept de permettre de piloter des dizaines ou centaines de voitures différentes, d’autres préfèrent la compétition pure. En cela GT Sport est un premier essai pas totalement convaincant. On peut espérer que l’équipe travaille sur un GT Sport 2 qui tiendra compte de la concurrence et de l’évolution des compétitions en ligne avec un nouveau business model inspiré par les sim racing sur PC.

Est-ce que Gran Turismo va faire partie de tous les jeux serviciels que prévoient Sony dans les années à venir? Peut-être… En attendant la suite, bon anniversaire donc à Gran Turismo et à l’équipe de Polyphony Digital et retrouvez leur vidéo d’anniversaire ainsi qu’une playlist regroupant les intros des premiers Gran Turismo upscalés par IA par nos soins et d’anciennes vidéos d’époque pour vous rappeler des souvenirs. Cette playlist sera d’ailleurs étoffée à l’avenir car j’ai bien des vidéos de vieux GT à poster encore 😉