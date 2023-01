Sony dévoile son projet Leonardo pour PS5

Avec un monde pour toujours plus d’inclusion, Sony n’avait jusqu’à présent pas développé des accessoires permettant aux joueurs avec handicap de profiter de leurs consoles contrairement à Microsoft. Le Projet Leonardo va corriger cela.

Sony a annoncé lors de sa conférence du CES 2023 le développement d’un accessoire permettant aux joueurs avec handicap de le configurer selon leurs besoins à l’instar de ce que Microsoft propose depuis un moment avec sa manette Xbox Adaptative Controller.

Si Sony à travers ses équipes de développement comme Naughty Dog ou Sony Santa Monica a travaillé pour faciliter l’accessibilité aux joueurs à handicap, il n’existait pas à ce jour d’accessoire dédié qui permettait de plus facilement prendre le contrôle des jeux. C’est donc ce que le Projet Leonardo va permettre de faire.

Cette manette de forme qui peut sembler étrange a été conçu pour être personnalisable aisément afin de pouvoir s’adapter à divers handicaps. Il devrait permettre aux joueurs handicapés de le personnaliser pour leur permettre de jouer plus facilement, plus confortablement et sur une plus longue durée.

La manette a été conçu avec la collaboration d’organisations de personnes handicapés afin de mieux tenir compte des besoins et des spécificités. La majorité de ses éléments est ainsi modifiable et configurable pour que chacun y trouve la position idéale avec une disposition adaptée des boutons et du stick.

La PS5 devrait bénéficier d’une mise à jour afin de donner des options de configurations notamment des boutons ainsi que la sauvegarde de profils – jusqu’à 3 possibles. Ce contrôleur peut utilisé seul ou en conjonction avec un second Projet Leonardo ou tout simplement avec le DualSense classique. Vous pourrez même utiliser jusqu’à 2 Projets Leonardo et un DualSense simultanément pour faire de l’ensemble un seul contrôleur virtuel. Les combinaisons et les configurations sont ainsi démultipliées pour permettre à un maximum de joueurs à handicap de trouver leur setup.

Le Projet Leonardo a été conçu pour supporter des switchs et des accessoires tiers grâce à 4 ports 3,5 mm AUX. Cela permettrait aux joueurs d’ajouter d’autres accessoires comme des switchs, des boutons ou des sticks spécifiques.

Pour le moment, Sony n’a pas donné de date de sortie mais on suivra cela de près.