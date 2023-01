CES 2023 – LG dévoile la première TV OLED sans fil

Je suis sûr que comme beaucoup – voire pour tout le monde – les câbles sont devenus la bête noire dans tout foyer. Avec tous les appareils qu’on possède, difficile de se débarrasser du grand nombre de câbles qui traînent. LG tente d’en réduire la quantité du côté de la TV.

LG Electronics a ainsi dévoilé un nouveau téléviseur répondant au doux nom de LG Signature OLED M 97 pouces (modèle M3). Il s’agit ainsi du tout premier téléviseur OLED capable de recevoir en sans fil une transmission audio et vidéo 4K 120 Hz grâce à la technologie maison Zero Connect.

Le principe de ce téléviseur est une séparation entre la dalle et l’unité centrale où se trouve notamment les ports ou même toute la carte mère pour les divers traitements audio/vidéo. Evidemment ce modèle M3 n’est pas totalement sans fil puisqu’il faut l’alimenter mais au moins vous n’aurez plus à vous contorsionner pour brancher vos appareils. Tous les branchements se feront sur l’unité centrale déportée que vous pourrez placer n’importe où – probablement dans un certain rayon autour de l’écran.

OLED, le M3 proposera évidemment une qualité d’image exemplaire comme pour nombre de téléviseurs OLED de la marque. Il devrait offrir la majorité des fonctions que les possesseurs de TV LG connaissent déjà comme le système WebOS et divers traitements. Sa capacité de diffuser du 4K 120 Hz devrait attirer les possesseurs des dernières consoles. Il faudrait toutefois pouvoir tester pour juger de la latence probable inhérent à la transmission sans fil.

Comme son nom l’indique le LG Signature OLED M3 présente une diagonale de 97 pouces soit 2,46 m. Autant dire que c’est un produit de luxe pour des fortunés. Si ce téléviseur tient un peu de l’exercice de style, il est fort probable que LG ne décline son principe à des écrans de plus petite taille et à des prix plus abordables.

Il faut toutefois noter qu’une autre compagnie est déjà allé plus loin dans le concept des téléviseurs sans fil. Ainsi la compagnie Displace a dévoilé un téléviseur 55 pouces totalement sans fil fonctionnant avec 4 batteries interchangeables.

Il est fort à parier que dans les prochaines années, les téléviseurs véritablement sans fil déferleront et deviendront la norme une fois les diverses problématiques réglées comme la latence, la fiabilité de la transmission sans fil ou encore l’autonomie. Mais puisqu’on a déjà des smartphones, des ordinateurs ou des tablettes capables de tourner pendant des heures, pourquoi pas une TV n’est-ce pas?