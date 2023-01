Company of Heroes 3, une dernière bêta accessible avant sa sortie

Les fans de jeux de stratégie vont avoir de quoi faire dans quelques semaines avec Company of Heroes 3. Mais en attendant sa sortie, Relic et Sega vont permettre de tâter de la chose en avant-première.

Relic et Sega lance dès à présent un Multiplayer Tech Test sur Steam qui va se dérouler jusqu’au lundi 16 janvier à 19h. Dès à présent, vous pouvoir rejoindre cette petite phase de test. Elle devrait permettre à l’équipe de bien préparer le lancement du jeu avec testant les serveurs et l’infrastructure mis en place pour le jeu multijoueur.

Cette Tech Test va proposer de découvrir 8 cartes multijoueur en Italie et en Afrique du Nord avec des modes 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 et 4 contre 4. Il sera également possible de jouer en mode Escarmouche contre l’IA, en mode Annihilation et en match personnalisé. Par ailleurs, cette bêta donne accès aux quatre factions prévues au lancement et aux 12 battlegroups.

Si cela vous intéresse, je vous recommande d’aller sur la page officiel du jeu sur Steam.

Company of Heroes 3 est prévu pour le 23 février 2023 sur PC. Les versions PS5 et XSX/S débarqueront plus tard dans l’année.