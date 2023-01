Microsoft annonce un livestream Developer Direct pour la fin janvier

Histoire de préparer le terrain pour ses futures sorties 2023, Microsoft annonce un livestream intitulé Developer_Direct (original n’est-ce pas?) pour le 25 janvier prochain.

Xbox et Bethesda annoncent leur livestream Developer_Direct pour le mercredi 25 janvier à 21 heures heure française. Ce livestream sera l’occasion d’en voir et d’en savoir plus sur l’avenir de 4 titres déja sortis ou déja annoncés. Il s’agit de :

The Elder Scrolls Online : Matt Firor, Studio Director, dévoilera le Chapitre majeur de 2023 et les nouvelles régions de Tamriel que vous pourrez explorer, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité disponible dans la mise à jour la plus conséquente du jeu, qui arrivera cette année. À la suite du Developer_Direct, vous pourrez retrouver un événement intégralement consacré à ce Chapitre d’ESO, présenté par Zenimax Online Studios, qui présentera en profondeur tous les détails qui raviront les membres de la communauté.

: Matt Firor, Studio Director, dévoilera le Chapitre majeur de 2023 et les nouvelles régions de Tamriel que vous pourrez explorer, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité disponible dans la mise à jour la plus conséquente du jeu, qui arrivera cette année. À la suite du Developer_Direct, vous pourrez retrouver un événement intégralement consacré à ce Chapitre d’ESO, présenté par Zenimax Online Studios, qui présentera en profondeur tous les détails qui raviront les membres de la communauté. Forza Motorsport : l’équipe de Turn 10 Studios travaille pour vous proposer la nouvelle génération de Forza Motorsport, conçue pour exploiter la puissance des Xbox Series X|S. Forza Motorsport est de retour et nous avons hâte de vous montrer des images de gameplay et de vous révéler des détails passionnants.

l’équipe de Turn 10 Studios travaille pour vous proposer la nouvelle génération de Forza Motorsport, conçue pour exploiter la puissance des Xbox Series X|S. Forza Motorsport est de retour et nous avons hâte de vous montrer des images de gameplay et de vous révéler des détails passionnants. Minecraft Legends : Mojang Studios nous présentera l’expérience compétitive de Minecraft Legends, le jeu d’action et de stratégie conçu par les créateurs de Minecraft. Le titre est développé en partenariat avec Blackbird Interactive et sortira au printemps. Ne manquez pas les images exclusives de gameplay présentées lors du Developer_Direct.

Mojang Studios nous présentera l’expérience compétitive de Minecraft Legends, le jeu d’action et de stratégie conçu par les créateurs de Minecraft. Le titre est développé en partenariat avec Blackbird Interactive et sortira au printemps. Ne manquez pas les images exclusives de gameplay présentées lors du Developer_Direct. Redfall : le studio Arkane Austin, créateur de Dishonored et Prey, vous dévoilera plusieurs minutes de gameplay de son nouveau FPS. Vous pourrez découvrir des images des modes solo et multijoueur et comprendre comment vous lutterez contre les vampires assoiffés de sang de l’île pittoresque de Redfall, dans le Massachusetts. Attendez-vous à en apprendre plus sur le système de combat, la personnalisation, les boss, le monde ouvert et plus encore.

Par contre celles et ceux qui espéraient en voir plus du fameux Starfield de Bethesda devront patienter. L’éditeur et Microsoft ont décidé de lui dédier un livestream complet à une date ultérieure.

En tous les cas rendez-vous le 25 janvier à 21 heures sur les chaînes Twitch et YouTube de Microsoft Xbox ou les chaînes Twitch et YouTube de Bethesda pour voir tout ça de plus près.