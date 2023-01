CES 2023 – ASUS Republic of Gamers annonce de nouveaux accessoires gaming

Si le CES est habituellement le show permettant aux constructeurs d’annoncer leurs nouveaux PC, ASUS en a profité du show américain pour dévoiler divers accessoires pour les gamers via sa branche Republic of Gamers.

Les taïwanais d’ASUS et leur branche Republic of Gamers ont de quoi titiller l’intérêt des joueurs sur PC et consoles avec une petite série de nouveaux accessoires.

Commençons donc par le ROG Raikiri Pro. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce spécialiste du gaming sur PC lance donc une manette compatible à la fois sur PC mais aussi sur les Xbox. Cette manette peut être connectée via Bluetooth, via radio 2,4 GHz ou tout simplement via un câble USB-C. Son originalité est de posséder un écran OLED pour pouvoir afficher diverses images, textes et animations personnalisés ainsi que diverses informations comme sa charge de batterie, la coupure ou non du micro ou le profil utilisé. A ce sujet, deux boutons vous permettront de basculer entre les profils programmés facilement. Les fans de FPS vont également adorer les 2 ou 4 boutons programmables (selon le modèle) situés sous le pad grâce au logiciel Armoury Crate. Ce dernier permet de jouer sur un grand nombre de paramètres pour régler le pad à votre convenance. Enfin ce pad a un EWS DAC pour un son de qualité si vous y branchez votre casque gaming. ASUS ROG indique que la version 2 boutons arrière devrait être disponible bientôt.

Le second produit dévoilé est une souris évidemment étudiée pour le gaming. Nommée ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, cette souris devrait répondre aux joueurs les plus exigeants. Conçu avec la collaboration de joueurs professionnels sous l’égide du Aim Lab, la ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ne pèse que 54 grammes avec une forme ambidextre soigneusement étudié pour un confort optimal. Côté capteur, cette souris présente capteur optique de 36000 DPI. Les micro-switchs de ses boutons sont garantis pour 70 millions de clics. Enfin, chose importante pour celles et ceux qui peinent à régler leur souris, ASUS ROG propose le Aim Lab Settings Optimizer qui va vous aider à régler la souris selon vos mouvements et vos habitudes grâce à diverses mesures et analyses de votre performance.

Le troisième produit est le clavier ROG Azoth. Avec son format compact sans pavé numérique, il devrait libérer de la place sur votre bureau. Il offre beaucoup de possibilités de customisation. Il sera ainsi facile de changer les switchs mécaniques selon vos préférences même à chaud. Le ROG Azoth dispose évidemment d’un éclairage RGB totalement personnalisable également ainsi que d’un écran OLED pour accéder à diverses informations. La connectivité est assurée soit via radio 2,4 GHz avec le dongle fourni ou via Bluetooth ou câble USB. Chose étonnante de la part d’ASUS, ce clavier est également compatible MacOS. Clavier haut de gamme, il bénéficie également de fonctionnalités cruciales comme le N-key rollover et l’anti-ghosting intégral avec un polling rate à 1000 Hz pour être certains de toujours retranscrire la moindre commande avec une réactivité parfaite. Seul hic, ce clavier ne sera pas donné puisqu’il sera dans les 300€ à priori.

Le dernier produit annoncé était tout simplement un siège gaming nommé le ROG Destrier Ergo Gaming Chair. Je vous laisse le soin de juger par vous-même du design de ce siège qui reprend les essentiels à savoir un support pour la tête et les lombaires ajustables, des accoudoirs rembourrés avec un mode élévation haute pour celles et ceux qui aiment jouer avec leur console portable, leur tablette ou leur smartphone. Un panneau bouclier permet même de vous isoler du bruit environnant pour pleinement vous plonger dans vos parties.

Pour tous ces produits, il va falloir attendre encore quelques semaines pour les voir débarquer sur le marché. ASUS ROG répond en tous les cas aux attentes des gamers les plus exigeants. Il faudra toutefois avoir un certain budget – pour ne pas dire un sacré budget – pour pleinement en profiter.