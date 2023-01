Bandai Namco Online et Amazon Games s’associent pour un nouveau action/RPG nommé Blue Protocol

Annoncé le mois dernier pendant les Game Awards, Blue Protocol est un action/MMORPG en cours de développement chez Bandai Namco Online et Amazon Games. Fans d’anime, vous allez pouvoir vous lancer gratuitement sur PS5, XSX/S et PC courant 2023.

Avec son look manga en cel shading et son approche action/RPG, ce Blue Protocol fait évidemment penser à pas mal de titres récents de l’éditeur nippon comme Scarlet Nexus ou encore Tales of Arise. Toutefois, Blue Protocol propose un nouvel univers avec une action se déroulant sur les terres de Regnas.

Ce MMORPG free to play proposera une campagne permettant aux joueurs de découvrir un monde au bord de la destruction entre conflits millénaires et utilisation excessive de la technologie. En progressant dans cette campagne, vous pourrez découvrir l’histoire de Regnas tout en affrontant un grand nombre d’ennemis en tous genres ou vous lancer dans des quêtes annexes pour – MMORPG oblige – faire progresser votre héros ou héroïne.

Au lancement du jeu, Bandai Namco Online et Amazon Games prévoient de proposer 5 classes jouables chacune avec leurs propres compétences à faire évoluer et ajuster au fur et à mesure de votre progression selon vos envies et vos besoins. Les joueurs intensifs apprécieront le fait qu’une fois le niveau maximum atteint, vous pourrez débloquer une nouvelle capacité de classe.

Les 5 classes sont :

Vengeur : Maître de l’épée et du bouclier, c’est une classe équilibrée pour les attaques de première ligne.

: Maître de l’épée et du bouclier, c’est une classe équilibrée pour les attaques de première ligne. Ambidextre : Excellent dans l’art d’infliger des dégâts au corps à corps, il manie deux haches dévastatrices.

: Excellent dans l’art d’infliger des dégâts au corps à corps, il manie deux haches dévastatrices. Archer occulte : Expert à l’arc pour les attaques à longue portée et les effets de zone ; il excelle à affaiblir les ennemis pour que les combattants de première ligne puissent les achever.

: Expert à l’arc pour les attaques à longue portée et les effets de zone ; il excelle à affaiblir les ennemis pour que les combattants de première ligne puissent les achever. Tisse-mage : Il manie les éléments sans pareil pour réaliser de puissantes attaques de feu, de glace et de foudre.

: Il manie les éléments sans pareil pour réaliser de puissantes attaques de feu, de glace et de foudre. Concasseur : Armé d’un énorme marteau, il assène de puissants coups de près et peut également tirer un boulet de canon pour des attaques à courte portée.

Les fans de JRPG vont un peu retrouver les classiques invocations de créatures mystiques nommées ici les Echos. Attendez-vous alors à infliger un maximum de dégâts contre vos ennemis.

Comme vous pouvez vous en douter, la personnalisation aura une place importante dans Blue Protocol vu qu’il faudra bien générer quelques sous, le jeu étant gratuit d’accès. Les plus fanatiques aimeront sans doute acheter divers objets, tenues et autres coiffures ou montures pour se distinguer de tous les autres dans le monde du jeu.

S’il est possible de jouer en solo, vous pourrez et même devrez parfois jouer en coopération sur divers aspects du jeu comme les donjons ou les raids jusqu’à 6 joueurs.

Blue Protocol est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le second semestre 2023. Voici les vidéos et les images ci-dessous actuellement disponibles sur ce titre pour que vous vous fassiez une idée de la chose.