GoldenEye 007 va débarquer sur le Xbox Game Pass et Switch demain

Célébrissime FPS de la Nintendo 64, j’ai nommé GoldenEye 007, va enfin débarquer sur XSX/S et Xbox One via le Xbox Game Pass ainsi que sur Switch demain.

Je ne vais pas me faire d’amis en disant cela mais j’avoue n’avoir jamais compris la passion autour de GoldenEye 007 à l’époque. Et je ne comprends donc encore moins l’intérêt de cette « re-sortie » d’autant plus que cette version n’apporte pas grand chose.

Toujours est-il que dès demain, GoldenEye 007 sera disponible pour tous les abonnés Xbox Game Pass sur les XSX/S et Xbox One/X et sur le Nintendo eShop pour les possesseurs de la Switch.

Ne vous attendez pas à un remake ultra-modernisé. Il va falloir se contenter d’un basique remaster avec la possibilité de jouer en écran 16/9ème et jusqu’en 4K et la gestion des sticks analogiques. On aura droit au jeu en local écran splitté à quatre également. La haute définition sur un jeu datant de plus de 25 ans fait mal aux yeux comme vous pouvez le constater ci-dessous.

A noter que si vous possédez Rare Replay, la compilation des jeux Rare, sur une Xbox, vous pourrez récupérer ce Goldeneye 007 gratuitement.

Bref, pour les curieux et les méga nostalgiques quoi 😉