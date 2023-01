Test – DualSense Edge – Un pad progamer PlayStation de luxe

BLOC INFO Date de sortie 26 janvier 2023 Constructeur Sony Interactive Entertainment Type Manette progamer ACHETEZ SUR AMAZON SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Si les Xbox ont depuis longtemps bénéficié de manettes progamer conçues par Microsoft, Sony n’avait jamais fait l’effort sur PlayStation 4 ou sur PlayStation 5 jusqu’à présent. Avec le DualSense Edge, le constructeur va combler une lacune mais au prix fort.

Parlons tout d’abord de l’aspect qui fâche le plus sur ce DualSense Edge. A 240€, ce pad progamer est tout simplement excessivement cher et destiné à des joueurs vraiment exigeants et fortunés. C’est en moyenne 60€ de plus que la majorité des pads progamer existants toutes machines confondues. Mais, son principal concurrent à savoir le Razer Wolverine V2 Pro est encore plus cher avec moins d’accessoires (env. 300€). Espérons que Sony va ouvrir les vannes pour que d’autres accessoiristes se lancent sur le marché des pads non officiels sous licence. Pour le moment, il va donc falloir opter pour ce pad si vous cherchiez une solution donnant accès à diverses options de personnalisation. Si vous cherchez juste à avoir des palettes/boutons sous le pad, on peut toujours espérer que Sony ne se décide à lancer ultérieurement une fixation dorsale pour le DualSense standard comme ce fût le cas pour le DualShock 4.

Supposons maintenant que le prix ne soit pas un problème pour vous. Qu’apporte donc le DualSense Edge qui pourrait vous pousser à l’acheter? D’un design identique au DualSense standard, sa prise en main est très familière. La principale différence est son poids légèrement plus lourde. La partie noire est brillante alors qu’elle était matte sur le pad standard. Un matériau un peu caoutchouteux texturé est placé au niveau des poignées permet une meilleure prise en main. Le pad glissera un peu moins. Sony a réussi à caser dans le même volume et la même forme encore plus de fonctionnalités. Non content d’avoir conservé les gâchettes adaptatives, le microphone et l’enceinte intégrés et le retour haptique, Sony a ajouté un système de palettes arrière. Le pack comprend deux palettes ainsi que deux boutons demi-dôme. A vous d’installer ce qui vous plaît le plus. Personnellement j’ai plus l’habitude des palettes mais les demi-dômes sont aussi efficaces. C’est vraiment une question de goût et de sensation personnelle.

Comme vous pouvez le supposer, ces deux palettes pourront être configurés pour agir comme tout autre bouton du pad. Pour un FPS, vous pouvez par exemple leur affecter le bouton saut et le bouton accroupi afin de pouvoir les déclencher tout en conservant votre pouce sur le stick droit. Dans un jeu de course, les palettes arrière peuvent agir comme les papillons des volants à savoir pour passer les vitesses. J’ai essayé ces deux cas et après quelques minutes de prise en main, on ne peut plus s’en passer. Je regrette toutefois que Sony n’ait opté que pour deux palettes arrière là où Microsoft propose 4 palettes arrière sur sa manette Xbox Elite Series 2.

Le DualSense Edge comprend également des gâchettes ajustables. Outre la position normale permettant d’accéder à la fonction de gâchette adaptative – utilisant donc toute la course de la gâchette – ce pad permet de régler la sensibilité des gâchettes R2/L2 indépendamment avec deux autres distances de parcours de la gâchette via de simples switchs mécaniques situés sous le pad non loin des gâchettes. Cette possibilité s’avère surtout pratique sur les FPS lorsque vous voulez tirer plus vite. Toutefois, ces deux autres options désactivent la fonctionnalité de gâchette adaptative. Les réglages des gâchettes vont encore plus loin en passant par l’interface sur la console. On peut ainsi indiquer la zone d’inertie avant que la gâchette ne s’active ou tout simplement indiquer quelle distance est nécessaire pour atteindre la valeur maximale sur la gâchette. Ce réglage permet une précision importante sur chacune des deux gâchettes indépendamment l’une de l’autre.

Les sticks bénéficient également de possibilités de personnalisation. Il est ainsi possible de régler leur sensibilité et leur zone morte via la nouvelle interface implémentée dans la PS5. Les puristes apprécieront les possibilités même si cela requiert pas mal de tests pour trouver le bon réglage. L’autre aspect qui concerne les sticks est la présence de deux jeux de dômes de sticks haut et bas en plus des deux sticks pré-installés. Ces sticks sont faciles à changer – il suffit de les déclipser et les clipser – et on peut supposer que des accessoiristes tiers pourraient à terme en proposer d’autres. Compte tenu du système, des petits malins pourraient même concevoir des capuchons de sticks ultra-personnalisés avec l’impression 3D. Personnellement, les sticks d’origine me vont bien. Les fans de FPS apprécieront sans doute de pouvoir utiliser un stick plus long. Vous pourrez évidemment placer des sticks différents à droite et à gauche selon vos besoins.

Toujours concernant les sticks, Sony a conçu son DualSense Edge pour qu’on puisse changer l’intégralité du système de stick. En effet, chaque système de stick peut être retiré et remplacé avec une pièce de rechange que Sony propose pour tout de même 25€ pièce. Là encore, est-ce que Sony va permettre à un accessoiriste tiers de proposer ses solutions compatibles? En tous les cas, le changement d’un ou des deux systèmes de sticks ne nécessite aucun outil. Par contre, pour les fans de jeux de baston, on peut regretter que Sony n’ait pas poussé le concept jusqu’au bout en permettant de changer la croix directionnelle. Elle est identique au DualSense standard.

La personnalisation du DualSense Edge repose donc intégralement sur une interface sur la PS5 disponible depuis la toute dernière mise à jour du firmware. Il suffit de brancher via USB le pad sur la console pour que l’interface apparaisse. Une fois jumelé à la console, on pourra même accéder aux menus de réglages d’une simple combinaison entre un des boutons FN situés juste sous chaque stick et la touche Options. A ce sujet, ces touches FN permettent d’accéder aux profils – 4 peuvent être créés et sauvegardés – instantanément. Il est donc possible de basculer d’un profil à un autre d’une simple combinaison de boutons. Pour être certain que vous ne vous trompiez pas, une fenêtre apparaîtra à l’écran pour indiquer les différents profils disponibles. Pensez donc à les nommer correctement pour vous y retrouver. J’ai ainsi créé pour ce test un profil pour les FPS et un profil pour les simulations automobiles.

L’autonomie du DualSense Edge est correcte mais un peu en deça du DualSense standard. Sony ne semble pas avoir utilisé une batterie plus importante pour compenser. C’est bien dommage. De toute manière, les progamers préféreront jouer en mode filaire pour réduire la latence et ne pas devoir gérer l’autonomie. Pour cela, Sony fournit un câble tressé USB de 2,8 m de long qui semble bien solide. Et pour être certain de ne pas être déconnecté, un petit accessoire permettant de verrouiller le câble sur le pad est fourni. Il est étonnant que Sony n’ait pas conçu un système de verrouillage totalement intégré au design. Autre lacune à mon sens est l’impossibilité de changer la croix directionnelle comme sur la Xbox Elite Series 2. Celles et ceux qui cherchaient un pad plus adéquat pour les jeux de baston repasseront donc puisque le DualSense Edge conserve la même croix que le pad standard.

Si on oublie – je sais, c’est difficile – son tarif, ce DualSense Edge répond aux attentes des joueurs cherchant plus de personnalisation et plus de boutons. Sa qualité de fabrication est digne de son petit frère et toutes celles et pour tous ceux qui ont déjà l’habitude du DualSense, la prise en main sera immédiate. Après quelques heures sur différents types de jeu, j’ai retrouvé les automatismes que j’avais avec la fixation dorsale sur le DualShock 4 de la PS4 ou encore sur le pad progamer, le Razer Raiju, que j’ai pratiqué pendant des années. Autant dire que ce pad va devenir mon pad par défaut pour certains types de jeu comme les FPS et les simulations automobiles. Pour d’autres, mon DualSense standard fera son job.