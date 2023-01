Découvrez le début de Monster Hunter Rise jusqu’en 4K HDR [MàJ]

Disponible depuis un moment sur la Nintendo Switch et sur PC, Monster Hunter Rise vient de débarquer sur les PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X.

Je vous propose ci-dessous de découvrir non seulement la toute dernière galerie d’images du jeu mais également des vidéos de gameplay capturées en 4K HDR sur les versions PS5 et XSX en mode graphique par défaut et en mode privilégiant le framerate sur le XSX. Ce dernier mode permet surtout d’atteindre les 120 FPS si vous avez l’écran qui le permet – mais la vidéo ne vous permettra de l’apprécier vu que Youtube limite les vidéos à 60FPS.

Il est plutôt conseillé de favoriser le mode par défaut qui propose un 4K natif avec pas mal de détails. Le mode favorisant le graphisme va encore plus loin avec une image avec une résolution supérieure au 4K avec un downsampling. Honnêtement je pense que ce mode graphique est plutôt overkill surtout que le 60FPS est moins stable qu’en mode par défaut.

Les fans de la saga ne seront pas trop dépaysés puisqu’on y retrouvera le gameplay traditionnel à la saga avec une réalisation plutôt soignée largement inspirée de la version PC. La grande nouveauté est l’aspect vertical du jeu poussant les joueurs à encore plus d’exploration.

Bon visionnage et à bientôt pour les autres vidéos.

Monster Hunter Rise est disponible désormais sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X. Il était déjà disponible sur Switch et PC. A noter que les abonnés Xbox et PC Game Pass peuvent y accéder gratuitement.

[MàJ] Ajout de la vidéo PS5