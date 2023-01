Découvrez une longue vidéo de gameplay de Raiden IV x Mikado Remix jusqu’en 4K

Disponible dans quelques jours sur les consoles PlayStation et Xbox, ce remake a de quoi rappeler de bons souvenirs aux anciens et aux fanatiques de shoot’em up.

En attendant le test prochainement, voici donc une longue séquence de gameplay de Raiden IV x Mikado Remix où votre serviteur a bouffé tous ses crédits avec un max de vies et de bombes pour atteindre le quatrième niveau :p J’ai tout de même bien perdu la main par rapport à ma tendre jeunesse où je décimais tout le monde sur tous les shoot’em up que je pouvais trouver sans trop crever 😉

Sorti déjà sur Switch et PC, NIS America s’est donc décidé a sortir des versions sur les PlayStation et les Xbox pour ce remix d’un shooter sorti en 2007. On y trouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de la série des Raiden avec un gameplay toujours aussi plaisant. Les nouveaux modes de jeu pour les fanatiques du scoring et la nouvelle bande-son sont intéressants. La possibilité de jouer à la verticale est pas mal même s’il faut pouvoir tourner votre écran – plus facile pour celles et ceux qui jouent sur un moniteur attaché à un bras articulé. Techniquement, les versions consoles de salon n’apportent pas grande nouveauté mis à part un upscale 4K – et non du 4K natif ce qui est bien dommage.

Raiden IV x Mikado Remix sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X le 3 février 2023. Il est déjà disponible sur Nintendo Switch et PC.