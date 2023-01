Découvrez les 45 premières minutes de Hi-Fi Rush jusqu’en 4K

Microsoft, Bethesda et Tango Gameworks ont lancé un peu à la surprise générale un nouveau titre mêlant action, plateforme et jeu de rythme. Le résultat est réussi et fun.

Avec la vidéo ci-dessous, vous allez pouvoir vous faire une idée de ce Hi-Fi Rush dernière création de Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo). Avec une direction artistique réussie digne des dessins animés plutôt typés US, Hi-Fi Rush propose un gameplay mêlant beat’em up, plateforme et rythme. En effet, pour gagner en efficacité contre vos assaillants, le jeu va vous pousser à frapper vos adversaires en rythme.

La vidéo que je vous propose a été capturé sur la XSX en 4K. Cela permet de découvrir une excellente qualité graphique avec de bonnes performances pour un jeu fun sans prétention. Idéal pour les abonnés Game Pass en quelque sorte. Moins sûrs s’il vous faut l’acheter toutefois.

Hi-Fi Rush est disponible sur XSX/S et PC.