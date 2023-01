Xbox Games With Gold – Les jeux gratuits de février 2023

Je maintiens la régularité des news sur l’annonce des titres faisant partie du programme Xbox Games With Gold mais honnêtement, ça devient vraiment sans intérêt vu les titres proposés.

Non seulement Microsoft a réduit le nombre de titres proposés mais leur « niveau » a fortement baissé. Le constructeur a tendance désormais à nous sortir de vieux titres indépendants de fond de tiroir. Autant dire que pour les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass ces jeux gratuits sont loin d’être un argument de vente. Microsoft tente évidemment de pousser fortement ses Game Pass.

Bref, toujours est-il que pour ce mois de février, on aura droit à un jeu de stratégie avec For The King et à une variation d’un jeu de foot avec le déjanté Guts ‘n Goals. Des jeux pour des curieux en quelque sorte.

Ils seront disponibles à ces dates :