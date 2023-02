Nouvelles images, nouvelle vidéo et date de sortie pour Redfall

Bethesda Softworks et Microsoft comptent sur ce FPS pour étoffer l’offre interne pour les possesseurs des XSX/S et des PC. S’il faudra attendre le printemps prochain pour y jouer, on peut en voir plus avec la vidéo et les images ci-dessous.

Dans Redfall, vous allez vous lancer dans des missions dans une ville infestée par des vampires en tous genres. En solo ou par équipe jusqu’à 3, vous allez devoir combattre les vampires qui ont pris possession de la ville de Redfall. Bref, à vous de bien explorer la ville pour les décimer et trouver les dieux vampires à l’origine de ce bordel. Choisissez votre personnage préféré chacun avec ses propres capacités améliorables et équipez-les d’armes personnalisables.

Si le jeu sera disponible au lancement sur le Game Pass, celles et ceux qui voudront l’acheter pourront opter pour l’édition Redfall Bite Back comprenant le jeu et le Hero Pass – 2 héros seront ajoutés ultérieurement – et un pack Throwback Outfit comprenant une tenue et un sac à dos unique.

Si vous précommandez le jeu, vous aurez droit au pack Vampire Hunter comprenant un fusil à pompe puissant exclusif ainsi qu’un skin d’arme.

Redfall est prévu sur XSX/S et PC pour le 2 mai 2023.