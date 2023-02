Passez le karcher avec Powerwash Simulator désormais disponible sur PS5, PS4/Pro et Switch

Déjà disponible sur XSX/S, Xbox One/X et PC, Powerwash Simulator fait partie de ces titres inspirés par des métiers ou des activités qui peuvent paraître saugrenues en jeu vidéo mais qui tient pourtant du titre parfois jouissif.

Je suis sûr que beaucoup d’entre vous appréciez la sensation de voir un objet devenir d’une propreté impeccable. Si dans la réalité, nombreux sont celles et ceux plutôt fainéants à faire le ménage, le concept de Powerwash Simulator pourrait vous faire passer des heures devant votre console.

Le concept est somme tout simple puisque le but est de tout simplement nettoyer un maximum d’objets et d’environnements avec un karcher. Autant vous dire qu’une fois lancée, il n’est pas évidemment d’abandonner vu le plaisir qu’on a de voir les objets et environnements devenir d’une propreté immaculée.

Les versions sur PlayStation et Switch conservent évidemment tous les ingrédients avec une réalisation somme toute assez basique ce qui ne devrait pas poser de problème à ces machines.

A l’occasion de ce lancement, les développeurs de FuturLab en collaboration avec Square Enix et Crystal Dynamics proposent un pack spécial qui va vous permettre de nettoyer le manoir de Lara Croft.

Powerwash Simulator est disponible dès à présent sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.