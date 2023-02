La saga Minecraft va engendrer un nouveau spin-off avec Minecraft Legends

Minecraft reste une franchise solide avec des millions de joueurs à travers le monde toutes machines confondues. Microsoft et Mojang Studios continuent à en profiter et préparent un nouveau spin-off.

Après Minecraft Dungeons sorti en 2020 dans le genre hack’n slash, c’est donc au tour de Minecraft Legends de pointer le bout de son nez. Cette fois-ci, Mojang Studios s’est associé avec Blackbird Interactive (Homeworld 3, Crossfire Legion, Hardspace Shipbreaker) pour préparer un jeu d’action/stratégie. Annoncé lors de l’E3 dernier, Microsoft a récemment dévoilé une première vidéo de gameplay et lâché de nouvelles images pour ce projet prévu sur toutes les plateformes actuellement sur le marché.

Outre la campagne solo qui propose une histoire inédite, Minecraft Legends semble être le plus intéressant dans son mode multijoueur à 4 contre 4 avec un système de jeu similaire au solo mais aux possibilités démultipliées.

Chaque partie bénéficiera d’une carte générée de manière procédurale. Aucune partie ne se ressemblera donc. Chaque carte proposera diverses ressources mais aussi une certaine vie plus ou moins dangereuse mais offrant des récompenses. Chaque équipe devra construire sa base et la défendre tout en tentant d’attaquer la base adverse. Mojang Studios n’a pas totalement détaillé le fonctionnement du jeu mais il semblerait qu’on doive incarner un héros à cheval et diriger des acolytes.

Minecraft Legends est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 18 avril 2023. On devrait donc en savoir un peu plus prochainement. En attendant, voici une nouvelle vidéo et de nouvelles images.