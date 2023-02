Sony va retirer la Collection PlayStation Plus en mai prochain

Sony avait mis à disposition une série de classiques de la PS4 dans la Collection PlayStation Plus lors du lancement de la PS5 histoire de gonfler un peu le catalogue. Après plus de deux ans, cette collection va donc disparaître.

Sony annonce ainsi que la Collection PlayStation Plus ne sera plus disponible dans le cadre des avantages pour les abonnés PlayStation Plus (essential, extra et premium) à partir du 9 mai 2023. A cette date, les jeux compris dans cette collection ne seront plus disponibles gratuitement à tous les abonnés Playstation Plus. A l’heure actuelle, les titres sont :

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty Black Ops III

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy

Days Gone

Detroit Become Human

Uncharted 4 A Thief’s End

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet & Clank

Resident Evil Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Si vous êtes actuellement abonné PlayStation Plus, je vous conseille donc de les ajouter à votre bibliothèque avant le 9 mai 2023. Dès lors, après cette date, vous pourrez continuer à profiter de ces jeux tant que votre abonnement PlayStation Plus sera actif.