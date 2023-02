Sony parvient à augmenter le stock de PlayStation 5 disponibles

Si vous faites partie des joueurs qui voulaient basculer sur la nouvelle génération de PlayStation mais peinait à en trouver de disponible, Sony tient à vous dire que les problématiques de production et donc de disponibilité sont réglées.

Sony annonce donc fièrement que la disponibilité de sa console devrait nettement s’améliorer désormais rendant enfin son accès plus aisé – même si le constructeur en a monté le tarif depuis son lancement malheureusement. Pour fêter cela, Sony a lancé une campagne nommée Live from PS5 avec une bien belle vidéo histoire de titiller l’intérêt de ceux qui n’auraient pas encore craqué – je pense notamment à tous les possesseurs de PS4 qui n’ont pas encore fait la bascule. Les prévisions pour cette année fiscale est d’ailleurs revu à la hausse chez Sony en passant de 18 à 19 millions de consoles vendues. C’est en deça des précédentes prévisions qui escomptaient quelques 22,6 millions mais le Covid et les problématiques de production sans parler du contexte économique et géopolitique sont passés par là.

Sony a récemment dévoilé une information plutôt intéressante puisqu’il semblerait qu’un bon tiers des possesseurs de PS5 n’avait pas eu de PS4 auparavant. Il y a donc encore pas mal de marge pour que les possesseurs de PS4 finissent par switcher sur la PS5 dans les mois et années à venir avec des titres de plus en plus next gen.

Entre les titres développés par les studios internes et les éditeurs tiers, le lancement du DualSense Edge pour les progamers ou du futur PlayStation VR2, l’actualité PS5 pour 2023 devrait être assez dense.

Si vous n’avez pas encore de PS5, peut-être que la vidéo ci-dessous pourrait finir par vous convaincre de vous lancer.