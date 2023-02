Enfilez vos gants pour le nouveau jeu de boxe en accès anticipé, Undisputed

Depuis la série des Fight Night d’EA, on n’avait pas eu de véritable simulation de boxe digne de ce nom. Le développeur Steel City Interactive tente sa chance avec Undisputed sur PC.

Si ce genre vous intéressé et que vous avez un PC, sachez donc que Steel City Interactive a lancé un accès anticipé sur Steam pour leur simulation de boxe sur PC. Les versions PS5 et XSX/S seront disponibles ultérieurement.

Cette version en accès anticipé propose un roster de plus de 50 boxeurs et boxeuses jouables. Le jeu propose 6 lieux pour les combats. Côté modes, il sera possible de jouer en solo ou contre un autre joueur hors ligne. Evidemment le jeu en ligne est prévu avec un système de classement général.

Le gameplay se veut réaliste à priori avec plus de 60 coups individuels et un modificateur de mouvements libres pour que vous puissiez boxer selon votre style.

Evidemment, SCI va profiter de cet accès anticipé pour peaufiner leur bébé avec diverses corrections au fur et à mesure que la communauté va les découvrir. De nouvelles fonctionnalités et des contenus supplémentaires comme un mode carrière, des outils de création de personnages et bien plus encore sont prévus.

Vous pouvez vous faire une idée sur le gameplay avec les vidéos ci-dessous et admirer les images.

Undisputed est prévu sur PS5, XSX/S et PC. Aucune date précise n’a été donnée pour le moment.