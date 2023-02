Nouvelles images pour The Lords of the Fallen

Histoire de se rappeler à votre bon souvenir, l’équipe d’Hexworks dévoile une nouvelle série d’images de leur souls-like, The Lords of the Fallen.

Si vous avez aimé les Dark Souls, Elden Ring ou encore Bloodborne, je suis sûr que vous allez surveiller ce The Lords of the Fallen. Il s’agit d’un nouveau titre faisant suite à Lords of the Fallen – oui je sais le titre est quasiment identique – sorti sur PS4, Xbox One et PC en 2014.

L’équipe d’Hexworks, un studio de CI Games à l’origine du premier titre, reprend donc le flambeau avec un titre toujours d’action/RPG dans un monde dark fantasy qui semble particulièrement réussi. Développé uniquement pour les PS5, XSX/S et PC, The Lords of the Fallen fait partie des premiers titres à être développé sur l’Unreal Engine 5 d’où sans doute sa réalisation qui semble bien supérieure à ce qui se fait pour le moment. A voir si le jeu final sera digne de ces images.

Pour rappel, The Lords of the Fallen propose une histoire qui se déroule un millier d’années après les évènements du premier titre. Vous allez de explorer ce monde 5 fois plus vaste que dans le premier volet, rencontrer des tas de PNJ avec leurs quêtes à remplir, et bien entente divers créatures et boss à combattre et surtout à battre. On pourra même jouer en coopération en ligne ce qui devrait ajouter du piment à l’aventure ou tout simplement simplifier un peu les combats.

The Lords of the Fallen est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour courant 2023.