Gagnez avec un seul coup dans Die by the Blade

Les jeux de baston sont devenus par la force des choses la chasse gardée des développeurs nippons. Certains tentent de trouver une voie et c’est le cas des équipes de Grindstone et Triple Hill Interactive avec ce Die by the Blade.

Les plus anciens se souviennent peut-être d’un des tous premiers jeux de combat nommé Karaté Champ en arcades ou les International Karaté et International Karaté+ sur les ordinateurs des années 80-90 comme le C64, l’Amiga ou l’Atari ST développé par Archer McLean – qui nous malheureusement récemment quitté. On peut aussi citer un certain Barbarian de Palace Software – on pouvait décapiter son adversaire d’un simple coup bien placé. Plus proche de nous, qui se souvient des deux Bushido Blade de Square ? Le point commun à tous ces titres était la possibilité de pouvoir battre son adversaire d’un simple coup bien placé – et pas là où vous le pensez petits sadiques :p. On était loin des jeux de baston à barre d’énergie qui sont désormais la norme.

Les développeurs de Die by the Blade semblent avoir décidé de s’inspirer de ces ancêtres puisque ce jeu va vous faire incarner des personnages combattant avec des armes traditionnelles nippones. Autant dire qu’il va falloir être réactif et présenter un excellent timing pour remporter la victoire.

La démo sur Steam permet donc de se faire une idée. Vous pourrez tester le 1 contre 1, le 1 contre IA et les combats en ligne.

Die by the Blade sortira sur PS5, XSX/S, PS4 Pro, Xbox One/X et PC courant 2023.