Pour les fans de dérapages plus ou moins contrôlés, voici venir DriftCE

Invétérés du dérapage, adorateurs de la gomme fumante, voici un titre qui pourrait vous intéresser si vous trouvez que les jeux de course n’en font pas assez sur le drift.

505 Games annonce l’édition d’une nouvelle simulation de drift par l’équipe d’ECC Games déjà connu pour des titres comme Car Mechanic Simulator ou GearShift.

Prénommé DriftCE, ce titre est évidemment une simulation de course et de drift qui permettra au pilote que vous êtes de vous lancer dans de nombreuses épreuves à bord de bolides tirés de la réalité. Les fans pourront ainsi prendre le volant des voitures suivantes :

Toyota AE86

Mazda MX5

Nissan Silvia (S15) • Subaru BRZ

Mazda RX8

BMW E46 M3

Ford Mustang

BMW E30 M3

Nissan 350Z

Mazda RX7

BMW E92 M3

Nissan 180SX (S13)

BMW E36 M3

Le jeu proposera également de piloter sur une douzaine de circuits soigneusement reproduits grâce à la technologie de scan laser. On retrouvera donc les tracés suivants :

EBISU Driftland

EBISU School

EBISU Minami

EBISU North

EBISU Touge

EBISU West

EBISU East

Koszalin

Stadium ver.1

Stadium ver.2

Multistorey parking

Training Track 1

Training Track 2

Mount Haruna

Les plus puristes apprécieront la présence d’un garage permettant de customiser votre voiture avec plus de 1800 pièces disponibles sans parler des livrées.

DriftCE proposera de nombreux modes solo comme un mode carrière, une course rapide, la possibilité de jouer librement en Free Ride ou encore un mode Gymkhana. Evidemment il sera aussi possible de se lancer dans des compétitions en ligne.

Et pour encore plus de réalisme, DriftCE sera compatible avec la majorité des volants Fanatec, Thrustmaster et Logitech.

Faites-vous une première idée avec les premières images et la vidéo ci-dessous.

DriftCE est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X pour le printemps 2023.