Ubisoft confirme le développement de The Crew Motorfest, troisième titre de la série

La série des The Crew va continuer. Ubisoft a annoncé le développement et la sortie en 2023 de The Crew Motorfest. Si vous aimez piloter divers bolides dans un décor paradisiaque, ce jeu sera peut-être pour vous.

Après deux volets et une bonne communauté, Ubisoft a décidé de continuer sur sa lancée et laisse à son équipe lyonnaise d’Ubisoft Ivory Tower le soin de préparer ce troisième volet nommé The Crew Motorfest.

Ce nouvel opus semble s’inspirer du concept des festivals sur la série des Forza Horizon et se focaliser – à en juger par les informations disponibles actuellement – sur l’automobile. Le jeu proposera ainsi un grand nombre d’objectifs de conduite, d’épreuves, d’évènements à thème ou de défis pour que vous tâtiez de plusieurs types de voitures.

L’action se déroulera sur l’île d’O’ahu dans l’archipel d’Hawaï. Ce sera donc plutôt bien dépaysant avec des environnements paradisiaques. Vous pourrez explorer l’île seul ou à plusieurs à bord des centaines de bolides prévues.

Ubisoft communiquera plus d’informations dans les mois à venir. D’ici là jetez déjà un coup d’oeil sur les vidéos et les images ci-dessous.

The Crew Motorfest est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC courant 2023.