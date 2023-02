WWE 2K23 se profile à l’horizon vidéos et images à l’appui

La saga WWE chez 2K continue avec l’édition 2023. Une fois encore, on aura droit à un lot de stars dont le principal sera tout simplement John Cena.

Les fans de catch ont une valeur sûre régulièrement avec la série des WWE de 2K. Pour cette année, l’équipe de Visual Concepts peaufine son bébé prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Et pour représenter le jeu et fêter son 20ème anniversaire dans la franchise WWE, John Cena en sera l’ambassadeur ainsi que le producteur exécutif pour la bande sonore.

WWE 2K23 présentera diverses améliorations et nouveautés telles que :

2K Showcase avec John Cena : Battre John Cena sur le ring est une récompense que peu de Superstars peuvent revendiquer. Dans une version sans précédent du mode 2K Showcase, les joueurs retrouveront les plus grands adversaires de John Cena avec un seul objectif en tête : vaincre l’homme qui ne renonce jamais – “Never Give Up.” Couvrant ses 20 années de carrière au sein de la WWE et commenté par John Cena en personne, ce documentaire sportif interactif utilise Slingshot, la technologie unique de 2K, pour une transition en douceur du gameplay vers les séquences d’action en direct pour donner vie aux moments charnières de chaque match.

: Battre John Cena sur le ring est une récompense que peu de Superstars peuvent revendiquer. Dans une version sans précédent du mode 2K Showcase, les joueurs retrouveront les plus grands adversaires de John Cena avec un seul objectif en tête : vaincre l’homme qui ne renonce jamais – “Never Give Up.” Couvrant ses 20 années de carrière au sein de la WWE et commenté par John Cena en personne, ce documentaire sportif interactif utilise Slingshot, la technologie unique de 2K, pour une transition en douceur du gameplay vers les séquences d’action en direct pour donner vie aux moments charnières de chaque match. WarGames : Le type de match plein d’action, chaotique, très apprécié des fans, WarGames fait ses débuts dans WWE 2K23 et propose un chaos multijoueur époustouflant en 3 vs 3 et 4 vs 4, sur deux rings installés côte à côte et entourés d’une double cage en acier.

: Le type de match plein d’action, chaotique, très apprécié des fans, WarGames fait ses débuts dans et propose un chaos multijoueur époustouflant en 3 vs 3 et 4 vs 4, sur deux rings installés côte à côte et entourés d’une double cage en acier. Mon MG : Le mode Mon MG propose plus de managers généraux parmi lesquels choisir – ou la création personnalisée d’un GM réalisée par un joueur – ainsi que des options de show supplémentaires, plusieurs saisons, plus de cartes de match et plus de types de match pour un maximum de 4 joueurs. Les joueurs établissent un roster, gèrent des budgets, valident les honoraires des agents, font leur choix parmi plusieurs types de matchs, lieux, éléments de production et plus, avec pour objectif de battre un rival lors des batailles d’audiences hebdomadaires.

: Le mode Mon MG propose plus de managers généraux parmi lesquels choisir – ou la création personnalisée d’un GM réalisée par un joueur – ainsi que des options de show supplémentaires, plusieurs saisons, plus de cartes de match et plus de types de match pour un maximum de 4 joueurs. Les joueurs établissent un roster, gèrent des budgets, valident les honoraires des agents, font leur choix parmi plusieurs types de matchs, lieux, éléments de production et plus, avec pour objectif de battre un rival lors des batailles d’audiences hebdomadaires. Ma FACTION : Avec désormais un mode multijoueur en ligne, le mode de création d’équipe dans lequel les joueurs collectionnent, gèrent et améliorent un ensemble de Supertars et de Légendes de la WWE pour créer le retour ultime de factions à quatre. Les joueurs peuvent maintenant utiliser leur faction en ligne et concourir pour une domination mondiale, ou participer dans les Tours Hebdomadaires et les Guerres de Faction, de nouveaux packs de cartes thématiques et d’objectifs seront déployés régulièrement tout au long de l’année.

: Avec désormais un mode multijoueur en ligne, le mode de création d’équipe dans lequel les joueurs collectionnent, gèrent et améliorent un ensemble de Supertars et de Légendes de la WWE pour créer le retour ultime de factions à quatre. Les joueurs peuvent maintenant utiliser leur faction en ligne et concourir pour une domination mondiale, ou participer dans les Tours Hebdomadaires et les Guerres de Faction, de nouveaux packs de cartes thématiques et d’objectifs seront déployés régulièrement tout au long de l’année. Mon ASCENSION : Les Superstars en devenir débutent leur carrière dans Mon ASCENSION et la bâtissent tout en prenant des décisions. Avec des scénarios distincts pour les divisions masculines et féminines et la possibilité de d’importer des Superstars créées, les joueurs suivent le parcours des débuts humbles d’un Rookie à la consécration d’être immortalisé comme une Légende de la WWE.

: Les Superstars en devenir débutent leur carrière dans Mon ASCENSION et la bâtissent tout en prenant des décisions. Avec des scénarios distincts pour les divisions masculines et féminines et la possibilité de d’importer des Superstars créées, les joueurs suivent le parcours des débuts humbles d’un Rookie à la consécration d’être immortalisé comme une Légende de la WWE. Univers : Le mode Univers de la WWE est le terrain de jeu ultime qui permet aux joueurs de prendre la tête de leur propre version de la WWE, des rosters de Superstars, querelles, champions, shows hebdomadaires et Live Events Premium ! Les mises à jour du mode Univers intègrent un système de scénario retravaillé et plus encore.

Le mode Univers de la WWE est le terrain de jeu ultime qui permet aux joueurs de prendre la tête de leur propre version de la WWE, des rosters de Superstars, querelles, champions, shows hebdomadaires et Live Events Premium ! Les mises à jour du mode Univers intègrent un système de scénario retravaillé et plus encore. Mode Création : Caractéristique signature de la franchise WWE 2K, le Mode Création est de retour avec des créations de la communauté cross-platform, dont la possibilité de créer des Superstars personnalisées, des managers généraux, des arènes, des entrées, des ensembles de mouvements, des championnats et plus encore. Les arènes personnalisables sont maintenant jouables en ligne, et la personnalisation avancée a été ajoutée aux entrées créées.

Pour les collectionneurs et les fans, 2K a prévu plusieurs éditions :

L’ Édition Standard sera disponible au prix public conseillé de 69,99€ sur les consoles de précédente génération (PS4, Xbox One) en format physique et numérique; 59,99€ sur PC en format numérique uniquement; ainsi qu’au prix public conseillé de 74,99€ sur les consoles actuelles (PS5 et Xbox Series X|S) en format physique et numérique.

sera disponible au prix public conseillé de 69,99€ sur les consoles de précédente génération (PS4, Xbox One) en format physique et numérique; 59,99€ sur PC en format numérique uniquement; ainsi qu’au prix public conseillé de 74,99€ sur les consoles actuelles (PS5 et Xbox Series X|S) en format physique et numérique. L’ Édition Cross-Gen sera disponible en format numérique au prix public conseillé de 74,99€ pour les consoles PlayStation et Xbox. L’Édition Cross-Gen comprend l’ Édition Standard sur les plateformes de générations précédente et actuelle au sein de la même famille de consoles et du même compte PlayStation ou Xbox.

sera disponible en format numérique au prix public conseillé de 74,99€ pour les consoles PlayStation et Xbox. L’Édition Cross-Gen comprend l’ sur les plateformes de générations précédente et actuelle au sein de la même famille de consoles et du même compte PlayStation ou Xbox. L’ Édition Deluxe sera disponible au prix public conseillé de 99,99€ sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et Xbox One en format physique et numérique, et sur PCuniquement en format digital. L’ Édition Deluxe comprend l’ Édition Standard , le Pack Bonus Bad Bunny, plus le Season Pass pour cinq packs de contenus disponibles post-lancement****; le pack Méga-Boost Mon ASCENSION et le pack SuperChargeur ; une carte Evo Ma FACTION John Cena Rubis, une carte Edge Ma FACTION Or, une carte Ma FACTION Bianca Belair Émeraude, une carte Ma FACTION Asuka Or et 3 packs Ma FACTION Lancement Premium. L’ Édition Deluxe sera disponible à compter du 14 mars 2023 – trois jours avant les Éditions Standard et Cross-Gen !

sera disponible au prix public conseillé de 99,99€ sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et Xbox One en format physique et numérique, et sur PCuniquement en format digital. L’ comprend l’ , le Pack Bonus Bad Bunny, plus le Season Pass pour cinq packs de contenus disponibles post-lancement****; le pack et le pack ; une carte Evo Ma FACTION John Cena Rubis, une carte Edge Ma FACTION Or, une carte Ma FACTION Bianca Belair Émeraude, une carte Ma FACTION Asuka Or et 3 packs Ma FACTION Lancement Premium. L’ sera disponible à compter du 14 mars 2023 – trois jours avant les et ! L’ Édition Icône sera disponible au prix public conseillé de 119,99€ sur PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et comportant la jaquette originale créée par le célèbre artiste très inspiré par la WWE Rob Schamberger. En plus de l’ Édition Standard et de tous les contenus bonus compris dans l’ Édition Deluxe , l’ Édition Icône propose le Pack Agression sans pitié , pour célébrer les 20 ans de carrière de John Cena à la WWE avec des versions nostalgie de John Cena en “Prototype”, “Batista”en Léviathan, Randy Orton et Brock Lesnar. Vous aurez également accès à l’arène de WrestleMania 22 et au John Cena Legacy Championship. Un contenu additionnel bonus comprend une carte Ma FACTION Paul Heyman Manager Émeraude et 3 packs Ma FACTION Lancement Deluxe Premium L’ Édition Icône sera disponible à compter du 14 mars 2023 – trois jours avant les Éditions Standard et Cross-Gen !

sera disponible au prix public conseillé de 119,99€ sur PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et comportant la jaquette originale créée par le célèbre artiste très inspiré par la WWE Rob Schamberger. En plus de l’ et de tous les contenus bonus compris dans l’ , l’ propose le , pour célébrer les 20 ans de carrière de John Cena à la WWE avec des versions nostalgie de John Cena en “Prototype”, “Batista”en Léviathan, Randy Orton et Brock Lesnar. Vous aurez également accès à l’arène de WrestleMania 22 et au John Cena Legacy Championship. Un contenu additionnel bonus comprend une carte Ma FACTION Paul Heyman Manager Émeraude et 3 packs Ma FACTION Lancement Deluxe Premium L’ sera disponible à compter du 14 mars 2023 – trois jours avant les et ! Offre Pack Bonus de précommande Bad Bunny : Les joueurs qui précommandent l’Édition Standard et le Bundle Digital Cross-Gen recevront le Pack Bonus Bad Bunny, qui inclut Bad Bunny comme personnage jouable ainsi qu’une carte Bad Bunny Ma FACTION niveau Rubis*. Le Pack Bonus de précommande Bad Bunny est compris dans l’Édition Deluxe et l’Édition Icône au lancement.

WWE 2K23 sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 17 mars 2023.