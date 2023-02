La bande à Mickey revient avec Disney Illusion Island sur Switch

Mickey a souvent été un bon héros dans les jeux de plateforme et la nouvelle production de Dlala Studios semble être bien parti pour rendre justice à ce héros iconique.

Avec ce Disney Illusion Island, les quatre héros du jour que son Mickey, Minnie, Donald et Dingo vont devoir explorer l’île de Monos afin de tenter de récupérer trois ivres magiques utilisés pour la protéger. Jouable en solo ou jusqu’à 4, il faudra coopérer pour progresser et vaincre les ennemis tout en tentant de trouver diverses zones secrètes. Il sera possible de débloquer des capacités spécifiques pour atteindre des zones inédites. Il faudra également résoudre divers puzzles pour progresser.

Visuellement, on retrouve une direction artistique qui semble particulièrement réussi avec une interprétation des célèbres personnages plus old school. Il va falloir attendre l’été prochain pour en profiter. Voici déjà quelques images et la vidéo présentée lors du dernier Nintendo Direct.

Disney Illusion Island sortira le 28 juillet 2023 sur Switch. Dès à présent, les intéressés pourront précommander le jeu sur le Nintendo eShop.