Puzzle Bobble Everybubble sortira fin mai prochain

Les fans de la série de Puzzle Bobble – alias Bust a Move – vont pouvoir reprendre du service puisqu’ININ Games et Taito préparent le lancement de cette petite compilation bien tentante.

Avec ce titre les fans de la saga Puzzle Bobble vont pouvoir avoir en fait deux jeux. Le premier reprend évidemment le concept originel avec la possibilité de jouer contre un à 3 autres adversaires en ligne. En fonction de vos résultats vous gagner des rangs et des classes. A vous donc d’être meilleur à tirer vos boules de couleur pour les faire tomber au plus vite avant vos adversaires.

Ce jeu comprendra aussi un crossover nommé Puzzle Bobble vs Space Invaders. Comme vous pouvez le supposer de mêler le gameplay de Puzzle Bobble avec le bon vieux shoot Space Invaders. Il faudra tirer vos boules de couleurs en blocs de trois ou plus pour les faire tomber tout en évitant les tirs ennemis. Contrairement au concept originel, ici, vous ne pourrez tirer qu’à la verticale et aurez à vous déplacer de manière horizontale comme dans le bon vieux Space Invaders.

Puzzle Bobble Everybubble! sortira sur Switch le 23 mai 2023.