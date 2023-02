Katamari refait surface chez Bandai Namco avec We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie

Roulez jeunesse comme dit l’expression. We Love Katamari avait innové avec un jeu vous demandant d’amasser un maximum d’objets du décor en boule. Le concept va continuer avec un nouvel opus.

Les fans vont pouvoir de nouveau rouler les objets dans d’immenses boules avec ce We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie. Il s’agit en fait d’un remaster du premier titre de la série, We Love Katamari, sorti sur PS2 en 2005. Evidemment ce remaster apportera quelques nouveautés outre une réalisation modernisée avec notamment cinq nouveaux défis qui vous emmèneront dans l’enfance du Roi de Tout le Cosmos. Il sera également possible de prendre des photos avec la caméra selfie ou encore personnaliser la liste des musiques de fond.

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie sortira le 2 juin 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.