BLOC INFO Date de sortie 25 janvier 2023 Editeur Bethesda Softworks Développeur Tango Gameworks Genre Action, Beat'em all, Rythme Machines XSX/S, PC

Shinji Mikami frappe encore ! Oubliés les univers sombres et glauques de Evil Within, le bonhomme et les gens de chez Tango GameWorks livrent cette fois un jeu haut en couleur. On espère que vous avez le sens du rythme et de la funky musique !

Connu pour avoir planché pour Capcom sur les premiers volets de Resident Evil et de son lointain cousin Dino Crisis, le développeur producteur nippon a aussi livré avec Viewtiful Joe l’un des beat’em up les plus foutraques de la génération PS2/GameCube. S’il ne descend pas en droite ligne des aventures de l’aspirant Sentaï à l’écharpe rose, ce nouveau Hi-Fi Rush destiné aux Xbox Series semble avoir pourtant hérité d’une bonne partie de l’ADN de son lointain aïeul. Henshin A Go Go Baby ?

Comme Viewtiful Joe, notre jeune rebelle, Chai, est catapulté au rôle de héros un peu malgré lui. Parti se faire greffer un prototype de membre cybernétique, le « gamin » railleur se retrouve avec un cœur de rockeur et pourchassé par les membres d’une puissante corporation de robotique après son opération un peu ratée. Sous ses faux airs d’entreprise philanthropique, Vandelay développe en réalité un projet pour contrôler les esprits et naturellement notre héros découvre le pot aux roses. Opposé à une demi-douzaine de boss, l’infortuné héros est loin d’être seul. Il est secondé dans cette aventure par Peppermint une hackeuse douée au maniement des flingues, par Macaron un colosse aux bras cybernétiques dévastateurs et par un chat robotique baptisé 808 qui lui donne le tempo. Gardez le rythme !

S’il boxe dans la catégorie du jeu de plate-forme 3D et du beat’em up, Hi-Fi Rush se paye aussi le luxe d’incorporer le rythme à son cœur de jeu. Loin d’être accessoire suivre le tempo octroie déjà des bonus lors des confrontations ou l’on se retrouve opposé à des escouades de droïdes. Ainsi en éliminant un ennemi en rythme (comprenez en suivant le beat) à l’aide d’une gratte électrique faite de bric et de broc on récupère des items guérisseurs, davantage d’espèces sonnantes nécessaires aux upgrades. Et à un niveau plus avancé de l’aventure les ennemis donnent aussi le « LA ». Comprenez que l’on doit contrer leurs attaques ou enchaînements en les parant en rythme afin d’achever l’ennemi d’un seul coup. Une parade pratique mais pas toujours évidente à caser. En plus de pouvoir attaquer, parer, Chai peut aussi esquiver les attaques par le biais d’une ruade fulgurante et s’accrocher aux adversaires grâce à son bras changé en grappin. Suivre le tempo est essentiel lors des combats, mais aussi lors des phases de plate-forme où les points d’appuis se rétractent en cadence avec la musique et même lors des QTE. Fiez-vous à votre oreille ou suivez les indicateurs visuels dont les cercles se contractent vers le centre pour indiquer quand appuyer sur le bouton. Les aficionados de jeux musicaux/de rythme apprécieront sans doute l’expérience … en battant la mesure à l’aide du pied. Groovy !

L’action ne manque pas de rythme, certes, mais ce n’est pas forcément le cas de l’histoire dont le déroulement est un peu chaotique. Comprenez que le scénario prétexte à crapahuter à travers deux stages du même univers avant l’inévitable confrontation face au boss donne souvent une impression de déjà-vu. Un principe hérité des découpages des jeux 16bit et même de Viewtiful Joe (si ma mémoire ne me trahit pas) et le dernier né de chez Tango GameWorks fait durer le plaisir en infligeant des levels un peu trop longuets. Durant la traversée de ces niveaux on alterne rares passages trippants (grind sur un rail aérien, séquence de plate-forme en 2,5D… ) et moments redondants. Le jeu trente de faire oublier ces moments de flottement en les intercalant avec des cinématiques cartoonesques souvent drôles, punchy et bien mises en scènes. Du bonheur pour les zygomatiques !

Testé sur Xbox Series X par le biais du GamePass, Hi-Fi Rush est un ravissement pour les mirettes ! Son graphismes cartoonesque offre des décors incroyablement détaillés, un rendu cell shadé sublime, un chara design qui ne manque de pas caractère et des animations dignes d’un film… d’animation. Ainsi les éléments du décor bougent en cadence avec la musique et le cell shading est bien plus coloré et détaillé que d’autres productions, on pense notamment au récent High on Life qui avait pourtant un charme fou ! Hi-Fi Rush repousse encore les limites de la dinguerie par son humour et une bande son rock et électronique bien rythmée, punchy à souhait elle fait dégouliner nos cages à miel de bonheur ! Naturellement en français dans le texte et les menus, le jeu intègre magistralement la langue de Molière dans les décors. Cerise sur le gâteau la direction artistique des doublages en VF est hyper soignée et digne d’un film d’animation. Sortez le pop-corn ! Un mot enfin sur son prix, s’il est disponible gratuitement sur le GamePass, les allergiques au service de jeu à la demande de Microsoft peuvent se l’offrir à un tarif vraiment tout doux de 39€. C’est de la bombe bébé !