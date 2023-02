Train Life A Railway Simulator sort sur Switch le mois prochain

Certains aiment jouer aux petits trains. Toutefois, grâce au jeu vidéo on peut aller un peu plus loin. C’est ce que va proposer Train Life A Railway Simulator sur Switch le mois prochain.

Déjà disponible sur les consoles de salon, Train Life A Railway Simulator va permettre aux possesseurs de la Nintendo Switch de gérer une compagnie ferroviaire. Vous pourrez aussi bien incarner le gestionnaire mais aussi le conducteur de train. En tant que gestionnaire, vous devrez embaucher les employés, acheter des trains, signer des contrats, gérer les impondérables, développer le réseau, gérer les pannes et la maintenance, etc. En tant que conducteur, assurez-vous de bien respecter la signalisation, gérer votre vitesse, les changements de voie, les distances de freinage, et bien entendu les horaires. A vous de faire fonctionner votre réseau correctement et de piloter correctement vos trains.

La version Switch reprendra la majorité des éléments des versions sur les consoles concurrentes comme la possibilités de créer et personnaliser ses trains, parcourir 10000 kms de voies à travers l’Europe, découvrir les reproductions fidèles à la réalité de la gare de Berlin ou de Zurich.

Train Life A Railway Simulator sera disponible sur Switch le 9 mars 2023. Le jeu est déjà disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, et Xbox One/X.