Plus de 20 millions d’exemplaires d’Elden Ring vendus

On se doutait bien qu’Elden Ring avait dû cartonner dans les ventes depuis son lancement il y a presqu’un an. Bandai Namco et FromSoftware confirment.

Respectivement l’éditeur et le développeur annoncent ainsi fièrement avoir écoulé plus de 20 millions d’exemplaires toutes machines confondues de leur action/RPG Souls-like Elden Ring en l’espace d’à peine un an. Une année donc de joueurs Sans-éclats passant des milliers et des milliers d’heures à écumer l’Entre-Terre.

Ces plus de 20 millions d’exemplaires confirment donc le méga succès d’Elden Ring, succès largement mérité pour un titre qui aura remporté nombre de récompenses à travers le monde.

Si vous ne faites pas encore partie des 20 millions de joueurs, vous pouvez certainement trouver le titre à un prix plus abordable maintenant.

Elden Ring est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.