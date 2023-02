Impressions sur GT Sophy sur Gran Turismo 7

Si vous êtes fans de Gran Turismo et que vous suiviez Playscope, vous savez déjà que la mise à jour de ce matin a intégré de nombreux éléments dont l’agent IA GT Sophy. J’y ai passé quelques temps dessus. Voici ce que j’en pense.

Avec la mise à jour 1.29 de GT7, Polyphony Digital permet à tous les possesseurs de GT7 sur PS5 de jouer contre des agents IA GT Sophy sur 4 courses différentes avec des 4 niveaux de difficulté. Mais qu’est-ce que GT Sophy ?

GT Sophy est un agent IA conçu par la branche Sony AI en collaboration avec Polyphony Digital. Comme vous pouvez l’imaginer il a été conçu pour apprendre à piloter des voitures sur des circuits spécifiques sur Gran Turismo 7. L’IA a donc dû apprendre les trajectoires, les vitesses, les rapports, le comportement des voitures, etc pour devenir un pilote digne de ce nom. Evidemment, les premières itérations étaient forcément catastrophiques mais comme un joueur humain, plus il s’entraîne, plus il apprend. Lors des phases d’essai contre des joueurs humains parmi les meilleurs au monde, GT Sophy les a souvent battu et se permettait même des trajectoires et des techniques que les joueurs humains n’avaient jamais tenté.

En proposant GT Sophy sur cette mise à jour, tout joueur PS5 peut donc se tester contre GT Sophy. C’est dans le mode Race Together que vous trouverez sur la carte principale que se déroule les courses contre GT Sophy. Histoire de ne pas décourager les joueurs, les développeurs proposent 4 niveaux de difficulté : débutant, intermédiaire, expert et un mode ultime en 1 contre 1. Autant vous le dire de suite, si vous connaissez un minimum la voiture et le circuit, gagner en débutant n’est vraiment pas difficile. A titre personnel, je mets une bonne dizaine de secondes aux agents IA en mode débutant. Si cela peut vous servir de référence, je gagne également en mode intermédiaire et en expert en étant en rang de pilote B en moyenne. Battre les IA en mode expert nécessite toutefois de vraiment bien connaître la voiture et le tracé. Il faut en plus tenir compte de ces IA à savoir que certains semblent plus agressifs que d’autres. Le mode ultime en 1 contre 1 est là vraiment coton. Il me faudra beaucoup plus d’entraînement et certainement de basculer totalement au volant et en vitesse manuelle pour aller chercher l’IA.

Par expérience, je pense que le niveau débutant est accessible à tous avec un minimum d’entraînement. Intermédiaire nécessite certainement un bon niveau de pilotage probablement rang de pilote C ou supérieur. Pour le niveau expert, je pense que le rang de pilote B est le minimum. Il est peut-être possible de battre un agent GT Sophy au niveau maximum en étant rang de pilote B mais à mon avis un rang de pilote A me semble plus crédible. Evidemment il est tout à fait possible de battre les IA en étant en dessous de ces estimations si vous maîtrisez parfaitement la voiture et le circuit concerné.

Ce qu’apporte les agents GT Sophy – théoriquement – est un pilotage plus humain. Il ne s’agit plus de simples trajectoires et de vitesses que la machine va tenter de respecter sans vraiment tenir compte des adversaires comme c’est souvent le cas avec les voitures gérées par la console. Ici, les agents GT Sophy sont censés piloter de manière plus humaine en tenant compte de paramètres sur le moment. Par ailleurs, il semblerait que Sony se soit amusé à donner un peu de personnalité à ces agents. Ainsi, GT Sophy Verte – partant en 3ème position – semble être particulièrement sympa avec vous. Elle a tendance à se déporter pour vous laisser passer. GT Sophy Rouge – partant en 2nde position – sera un challenge supplémentaire mais pas impossible. Elle tentera de protéger sa position mais de manière pas très agressive. GT Sophy Bleue – partant en pole – n’est finalement pas la plus difficile à doubler. Elle a juste l’avantage d’avoir de l’avance que vous pouvez généralement rattraper en pilotant proprement. En fait, la plus dangereuse est GT Sophy Violette. C’est l’agent IA la plus agressive. Si vous ne doublez pas rapidement les autres, elle vous collera aux basques très vite et tentera des manoeuvres particulièrement audacieuses pour vous dépasser notamment en prenant l’intérieur. Même si vous parvenez en pole, GT Sophy Violette sera votre principale adversaire car elle viendra vous chercher. Notez qu’ils semblent rater parfois leur freinage et vous rentrent dedans. Allez savoir si c’est volontaire ou pas 😉

Au final, GT Sophy est un plus intéressant pour celles et ceux qui cherchent du challenge sans devoir jouer en ligne contre des pilotes du dimanche qui font n’importe quoi. C’est un bon moyen d’apprendre et de voir si on s’améliore pour se permettre d’aller en ligne contre d’autres pilotes humains. Evidemment pour le moment, cette activité temporaire n’est qu’un avant-goût de ce que pourrait devenir GT Sophy dans le futur. Il faudra voir ce que Sony AI et Polyphony Digital ont prévu d’en faire.