Capcom dévoile les trois derniers personnages de Street Fighter 6

Autre titre Capcom à avoir squatté le State of Play de Sony hier soir, Street Fighter 6 s’est montré avec trois personnages annoncés. Les fans apprécieront la présence d’anciens mais aussi de sang neuf dans la fournée.

Capcom a profité du State of Play pour dévoiler les trois derniers personnages qui feront partie du panel de combattants disponibles au lancement de Street Fighter 6 en juin prochain. Vous aurez ainsi droit à :

CAMMY : apparue pour la première fois dans Super Street Fighter™ II, Cammy, l’amie des chats, est de retour avec son arsenal d’attaques surpuissantes, dont la Spiral Arrow, le Cannon Spike et la Holligan Combination. La version supérieure de chacun de ces trois coups a été améliorée pour permettre un délai et des propriétés ou dégâts modifiés. Lors de sa rencontre, les joueurs visiteront le niveau King Street, scène brumeuse et industrielle où elle sévit. Ses Super Arts tels que le Killer Bee Spin et le Delta Red Assault seront ses principaux atouts pour mettre ses adversaires à genoux et faire vibrer la foule.

LILY : nouvelle venue dans le roster, Lily semblera familière à certains habitués puisqu'elle est une descendante de la tribu Thunderfoot, celle de l'emblématique T. Hawk présent pour la première fois dans Super Street Fighter II. Petite mais puissante, Lily parle avec les esprits de la nature dans la Colonies Thunderfoot et défait ses ennemis avec ses féroces Condor Dive, Condor Spire et Tomahawk Buster. Condor Wind permet d'obtenir une augmentation qui renforce chacune des attaques précédentes. Lily manie ses massues de guerre pour faire barrage à ses adversaires avec son Super Art de niveau 1, Breezing Hawk, et les plaque au sol avec son Super Art de niveau 3, Raging Typhoon.

Ces trois personnages feront donc partie de la liste des 18 personnages prévus au lancement à savoir :

Ryu

Ken

Chun-Li

Guile

Zangief

E. Honda

Blanka

Dhalsim

Cammy

Juri

Dee Jay

Luke

Lily

Jamie

Kimberly

Manon

Marisa

JP

Vous pouvez voir ce que donne Cammy et Zangief sur Street Fighter 6 et découvrir la petite nouvelle, Lily, avec les images et la vidéo ci-dessous.

Street Fighter 6 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.