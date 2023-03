Xbox Games with Gold – Les jeux gratuits de mars 2023

Mars débute et comme tous les mois, Microsoft va proposer des jeux gratuits pour ses abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass.

Pour ce mois de mars, on va une fois de plus avoir droit à trois titres et pour une fois depuis longtemps un jeu qui sort vraiment du lot. Les abonnés pourront donc récupérer :

Trüberbrook : Disponible du 1er au 31 mars

: Disponible du 1er au 31 mars Sudden Strike 4 – Complete Collection : Disponible du 1er au 31 mars

: Disponible du 1er au 31 mars Lamentum : Disponible du 16 mars au 15 avril

Outre le jeu d’aventure Trüberbrook offre une réalisation atypique avec des environnements créés à partir de maquettes et Lamentum, un jeu d’action/aventure pixel art évoquant la folie de son héros, c’est surtout Sudden Strike 4 Complete Collection qui pourrait intéresser les fans de jeu de stratégie temps réel. Entre la campagne principale et les 5 DLC compris, vous allez pouvoir participer à diverses batailles de la Seconde Guerre Mondiale.

Faites donc un peu de place sur le stockage de votre console.