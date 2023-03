Le séduisant shooter/plateforme Blast Brigade aura une version physique

Disponible depuis l’an dernier en version numérique sur la majorité des plateformes, Blast Brigade a été bien accueilli par les critiques. Si vous préférez une version physique, ce sera disponible à l’automne.

Les spécialistes de la production de versions physiques, Strictly Limited Games annoncent la future disponibilité du jeu d’action/plateforme/shooter Blast Brigade vs The Evil Legion of Dr Cread en version physique pour les possesseurs de PS5, PS4/Pro et PC.

Sous ce nom à rallonge se cache un jeu à la direction artistique réussi et au gameplay plutôt hardcore pour qui aime les shooters 2D mêlés à de la plateforme. Vous aurez ainsi à diriger et basculer entre l’un des 4 personnages jouables dans un jeu au gameplay qui va rappeler des souvenirs aux vétérans qui avaient, comme moi, adoré des titres comme Midnight Resistance, Contra et bien sûr le genre Metroidvania en général. Chaque héros possèdera divers équipements pour lui permettre de progresser dans les environnements non linéaires à explorer et évidemment un arsenal pour combattre les ennemis et les énormes boss.

Comme d’habitude avec Strictly Limited Games, les éditions physiques proposées seront en nombre limitée.

Ainsi la Limited Edition qui est simplement le jeu avec sa boîte et un manuel papier sera proposé à 3000 exemplaires numérotés sur Switch, 1000 sur PS4 et 1000 sur PS5.

La Special Limited Edition comprendra :

Le jeu

Une boîte Special Limited Edition

Un manuel en couleurs

Un artwork booklet

La bande originale sur 2 CDs

Un poster

Cette Special Limited Edition sera proposée en seulement 1500 exemplaires numérotés sur Switch, 500 sur PS4 et 500 sur PS4.

Si vous êtes intéressés par une édition physique, je vous conseille donc fortement de précommander. Les précommandes débutent le 5 mars prochain sur le store officiel de Strictly Limited Games.

Blast Brigade vs The Evil Legion of Dr Cread est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC en version numérique sur leurs stores respectifs. Les versions physiques sur PS5, PS4/Pro et Switch seront disponibles à l’automne 2023.