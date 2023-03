Gérez les transports dans Transport Fever 2 à venir sur consoles

Si vous avez toujours rêvé d’être le patron de la RATP ou de la SNCF, c’est sans doute l’occasion avec l’adaptation sur consoles de Transport Fever 2.

Nacon et Urban Games ont annoncé la sortie jeudi prochain, 9 mars donc, de Transport Fever 2 Console Edition sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X après avoir été lancé il y a déjà quelques temps sur PC.

Jeu de simulation et de gestion, vous allez devoir donc manager une entreprise de transport et développeur les infrastructures nécessaires pour votre propre développement et contribuer à l’économie mondiale. Le jeu proposera par exemple de :

Créer, de 1850 à nos jours, toutes les connexions de transports nécessaires au développement d’une ville.

Développer des interconnexions complexes grâce à des outils interactifs de construction poussés.

Maîtriser quelques 200 véhicules, réels et historiques : trains, bus, tramways, camions, avions et navires.

Créer ses propres cartes, sur trois continents différents (Europe, Amérique, Asie).

Devenir un acteur majeur de l’économie de la ville en facilitant les accès et les échanges : transporter les passagers et livrer les matières premières et biens de consommation.

Evidemment, pour ces versions, Urban Games a travaillé sur diverses améliorations ainsi qu’une interface pensé pour les pads.

Transport Fever 2 Console Edition est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X pour le 9 mars 2023.