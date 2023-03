Test – Raiden IV x Mikado Remix – Du bon dans du vieux

BLOC INFO Date de sortie 3 février 2023 Editeur NIS America Développeur MOSS Genre Shoot'em up, Arcade Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X PEGI 12 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5 Version XSX/S, Xbox One/X Version PS4/Pro Version Switch

Je suis un grand fan des bons vieux shoot’em up. Cela fait partie des genres vers lesquels je retourne pour me défouler un peu de temps à autre. Le remaster de ce Raiden IV x Mikado Remix a donc de quoi me ravir. Mais est-ce suffisant pour intéresser une majorité de joueurs?

La saga Raiden reste une valeur sûre dans le domaine des shoot’em up à défilement vertical. J’ai un souvenir nostalgique lorsque je pense au tout premier Raiden que j’avais poncé en arcades puis sur la première PlayStation. Il m’a marqué pour certaines de ses armes bien dévastatrices. S’en suit divers épisodes et éditions qui ont tous contribué à faire de Raiden une saga incontournable dans le genre.

Raiden IV fut donc une version ayant conservé tous les ingrédients en y ajoutant de nouveaux niveaux et ennemis. Il avait été lancé en arcades en 2007 puis sur Xbox 360, PS3 et PC. Ce Raiden IV x Mikado Remix est donc un remaster somme toute assez classique. Sorti d’abord sur la Nintendo Switch en 2021, ce remaster débarque donc sur les consoles PlayStation et Xbox actuelles.

Les développeurs de Moss Ltd ont repris tous les ingrédients de Raiden IV et y ont ajouté des remix de la bande sonore originale. Le gameplay n’a quant à lui pas changé et on retrouve le même plaisir à choisir l’arme idéale en fonction des ennemis et des boss et à faire monter sa puissance de feu.. Et si besoin, vous aurez bien entendu toujours accès à un nombre limité de bombes pour bien nettoyer l’écran de tous les ennemis et vous sortir de situations délicates. Bref, du pur Raiden pour les fans.

Le jeu propose divers modes de jeu qui ne change pas foncièrement les choses. Le mode Arcade recrée l’expérience de la borne de l’époque. Pour une plus grande immersion arcade, vous pourrez même pivoter l’écran à la verticale si vous avez une TV ou un moniteur monté sur un bras. Rien ne vaut le mode portrait des écrans pour un shoot vertical. Un mode additionnel permet de jouer au jeu et découvrir deux niveaux inédits. Il existe ensuite deux autres modes pour ceux qui aiment le scoring avec ou sans les deux nouveaux modes. Enfin, un mode classement mondial vous permet de situer vos performances face aux joueurs du monde entier. Raiden IV x Mikado Remix dispose également d’un mode replay sauvegardable. Vous pouvez ainsi sauvegarder l’intégralité de votre partie et le revoir ensuite ou le partager avec la communauté. D’ailleurs, je vous conseille de récupérer les replays des meilleurs joueurs pour voir leur performance. Ca laisse parfois pantois mais donne des idées pour améliorer son score. On peut même s’amuser à regarder en accéléré jusqu’à 16x. Totalement inutile mais rigolo à voir 😉

Techniquement, rien de transcendant pour cette adaptation sur les PlayStation et les Xbox. MOSS Ltd a fait un peu le minimum syndical avec une réalisation propret mais qui ne risque pas de mettre les consoles de deux marques sur les genous. Je regrette notamment que les textures n’aient pas été amélioré à défaut de modèles 3D remaniés. Testé sur la version PS5, Raiden IV x Mikado Remix ne souffre d’aucun défaut majeur concernant la fluidité du jeu. Ca bouge parfaitement et ce malgré parfois le nombre d’ennemis et de tirs à l’écran sans parler des effets spéciaux.

Au final, Raiden IV x Mikado Remix reste un excellent shoot’em up avec son gameplay légendaire qui se justifie si vous ne l’avez pas déjà écumé sur les précédentes versions. On peut juste regretter que les développeurs n’aient pas poussé le remastering plus loin.