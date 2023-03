Capcom confirme la sortie de Monster Hunter Rise Sunbreak sur les PlayStation et les Xbox

Après avoir proposé avec réussite Monster Hunter Rise, Capcom a décidé de proposer également la grosse extension Monster Hunter Rise Sunbreak sur les PlayStation et les Xbox.

L’éditeur nippon a profité de son showcase en livestream Capcom Spotlight pour dévoiler une première vidéo et des images pour les versions PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X de Monster Hunter Rise Sunbreak.

Les possesseurs de ces consoles pourront ainsi se lancer dans de nouveaux combats avec de nouveaux monstres à éliminer ainsi que de nouveaux lieux à explorer. Les joueurs sur PlayStation et Xbox auront droit dès le lancement à tous les contenus jusqu’à la mise à jour 3 (version 13).

Quant à celles et ceux qui jouent déjà sur Switch et PC, Capcom prévoit de donner plus d’informations sur la prochaine mise à jour gratuite 5 (version 15) courant avril.

Monster Hunter Rise Sunbreak sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X le 28 avril 2023. Il est déjà disponible sur Switch et PC.