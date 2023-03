Destiny 2 Eclipse – Comment accéder à la quête secrète et obtenir le glaive exotique Vexcalibur ?

Comme d’habitude, Bungie réserve quelques surprises pour ses nombreux gardiens. Pour cette seconde semaine de la nouvelle extension Eclipse de Destiny 2, une quête exotique secrète est apparue. Voici un petit tuto.

Cette quête relativement courte permet de récupérer un nouveau glaive exotique nommé Vexcalibur – différent du glaive exotique qu’on obtient lors d’une des autres quêtes de cette extension.

Pour activer cette quête il faut dans un premier temps aller sur le ZME et atterrir dans la zone du ravin. Il faut avoir trouver 6 codes qui sont placés à divers endroits de la zone. Ces codes se présentent sous la forme de petits cubes lumineux. Il suffit de passer à proximité pour les activer – vous verrez des chiffres apparaître d’ailleurs sur la gauche de votre écran si vous avez bien trouvé chaque code. Il ne faut pas trop traîner car vous n’avez que quelques secondes entre chaque code.

Une fois ces codes récupérés, il faudra aller dans une des cavernes planquées dans le secteur. Pour activer la nouvelle mission exotique qui s’appelle //Module.Manuel.Avalon//.

Vous pouvez voir dans la vidéo du youtuber Esoterickk ci-dessous les emplacements des codes et de la caverne. Rien de difficile jusque là.

Mais le plus délicat – en fonction de votre niveau de jeu et de lumière – vient de la mission en elle-même. S’il est possible pour de très bons joueurs de le terminer seul – un triomphe est d’ailleurs à remporter en terminant la mission en solo – je vous conseille d’y aller à deux voire à trois si possible. Le niveau de lumière conseillé est de 1800. J’y suis allé en étant 1775 avec un coéquipier à 1805 et c’est passé – non sans quelques erreurs il est vrai mais on découvrait au fur et à mesure ce qu’il fallait faire 😉

La mission est assez longue avec énormément d’ennemis qui sortent parfois indéfiniment. Certaines séquences requièrent de rentrer des codes qui se présentent sous la forme de représentations géométriques (cube, losange, pyramide) sur lesquelles il faut tirer dans l’ordre indiqué quelque part dans le décor. Il faut donc bien scruter le décor et mémoriser la séquence et tirer sur les bonnes formes géométriques qui apparaîtront autour d’une sorte de totem numérique.

Il y aura aussi un peu d’exploration dans un monde Vex numérique et un peu de plateforme. L’un des boss intermédiaires – un hydre – requiert de flinguer un max d’ennemis afin de récupérer des objets géométriques violets. Vous avez pour cela quelques dizaines de secondes. Une fois le nombre requis récupéré, il faut aller au totem numérique de la zone pour les déposer. Cela ouvre la trappe juste en dessous du dit totem. Sauter dedans en faisant attention aux ennemis qui vont encore vous tirer dessus. Cela vous retéléporte dans la même zone pour la séquence suivante jusqu’à buter ce boss.

Le boss final ressemble à celui qu’on a connu dans l’assaut sur le Pyramidion. Il faudra le battre en trois étapes. L’une des étapes requiert encore d’entrer les codes en tirant sur des formes géométriques. Les codes apparaîtront sous des plaques transparentes de part et d’autre du boss. A vous d’aller y jeter un coup d’oeil sans vous faire buter par les ennemis. La tactique est qu’un ou deux joueurs restent au fond de la zone à démober pendant qu’un gardien va voir la séquence de codes. Pour l’avoir fait avec un coéquipier, il s’était chargé de démober pendant que je m’occupais des codes.

La mission n’est pas ultra difficile mais il faut bien avouer que vu la quantité d’ennemis par moment, on peut facilement se faire déborder. Un conseil, occupez-vous dès que possible des snipers ou des ennemis jaunes qui sont les plus chiants avant de vous occuper du reste des ennemis et des boss eventuels.

Une fois cette mission terminée, il suffit d’aller au Cimu pour récupérer l’arme. Une autre petite quête débute alors. Mais je vous laisse la découvrir par vous-même.

Sachez tout de même qu’il semblerait que cette arme soit là pour un moment. Il y a en effet trois catalyseurs à trouver. Cette mission peut être ensuite rejouée à l’infini pour relooter l’arme. Le Vexcalibur est façonnable donc les fans vont pouvoir le looter plein de fois. Il peut être joué aussi en mode légendaire à 1830 de niveau de lumière.

Si vous êtes un peu perdu pendant la mission, voici ci-dessous une vidéo du youtuber Esoterickk qui, comme à son habitude, l’a terminé en solo 😉 Y’a des gens comme ça… 😀

Destiny 2 Eclipse est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.