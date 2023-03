Exoprimal, le prochain shooter online de Capcom, sortira pour la fête nationale

Capcom avait sorti de sa besace son Exoprimal sorti un peu de nulle part. Si vous aimez les jeux en ligne et les dinosaures, ce jeu est sans doute pour vous.

Capcom a profité de son showcase Capcom Spotlight pour montrer une nouvelle vidéo ainsi que de nouvelles images de ce projet particulièrement déjanté. On peut ainsi découvrir de nouveaux exosquelettes que vous pourrez obtenir et de nouveaux dinosaures que vous aurez à affronter. Je vous laisse le soin d’aller jeter un coup d’oeil sur la vidéo et la galerie d’images ci-dessous.

Parallèlement, Capcom annonce une bêta test ouverte qui se déroulera du vendredi 27 mars à 1h du matin heure française jusqu’au dimanche 20 mars à 00h59 sur toutes les plateformes. Les curieux pourront donc découvrir le gameplay et découvrir une dizaine d’exocombattants et affronter en crossplay d’autres escouades.

Les précommandes sont lancées avec des bonus in-game en cadeau sous la forme de trois skins d’exosquelettes. Outre l’édition standard, Capcom a prévu une édition numérique deluxe avec un kit de démarrage et le pass de survie saison 1 niveau premium apportant leur lot de bonus in-game pour qui veut se démarquer de la masse de joueurs.

Exoprimal est prévu pour le 14 juillet prochain sur les PlayStation, les Xbox et le PC. Les abonnés Xbox Game Pass pourront y jouer dès le jour de lancement gratuitement sur les Xbox, le PC et le cloud.