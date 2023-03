Microids montre de nouvelles images et une première bande-annonce de son adaptation de Tintin et les Cigares du Pharaon

L’éditeur français avait annoncé il y a quelques temps travailler sur une nouvelle adaptation vidéoludique du célèbre héros d’Hergé. Cette fois-ci, le projet a été confié aux espagnols de Pendulo Studios.

Pour cette nouvelle adaptation, Microids et Pendulo Studios ont décidé de s’intéresser à l’épisode des Cigares du Pharaon que vous connaissez probablement tous si vous avez lu l’intégralité des aventures de Tintin dans votre jeunesse comme votre serviteur.

Ce jeu va donc largement reprendre l’intrigue de l’album Les Cigares du Pharaon à travers un jeu d’aventure et d’investigation, genre familier à l’équipe madrilène de Pendulo Studios (Runaway, Yesterday, Blacksad Under the Skin). A vous de diriger Tintin dans ce périple en Egypte, en Inde et en Arabie enquêtant sur une affaire de stupéfiants. Les développeurs semblent toutefois avoir décidé d’aller plus loin avec un jeu à la troisième personne distillant plus d’action par rapport à leurs précédentes productions. Je vous laisse juger par vous-même sur la vidéo ci-dessous.

Tintin Reporter Les Cigares du Pharaon est prévu courant 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.