Koei Tecmo et Gust s’embarquent dans les remakes avec Atelier Marie Remake The Alchemist of Salburg

La saga Atelier avait débuté il y a plus d’un quart de siècle avec Atelier Marie The Alchemist of Salburg. Koei Tecmo et Gust ont décidé de revisiter ce premier opus avec un remake.

Sorti en 1997 sur PSone au Japon, Atelier Marie The Alchemist of Salburg a défini les jalons qui ont permis de produire toute une série de RPG reposant sur la collecte d’ingrédients, la créations d’objets et évidemment un nombre de quêtes. Les joueurs y incarnaient une étudiante en magie au Royal Academy of Magic. L’école va lui donner un atelier afin qu’elle puisse continuer à s’exercer et maîtriser totalement la magie. Elle aura cinq années pour créer un objet pour satisfaire son prof. Pour cela, elle devra améliorer ses capacités d’alchimiste, collecter un maximum de ressources et gagner de l’argent pour acheter livres et outils sans parler des aventuriers nécessaires qui l’accompagneront lors de ses sorties.

Pour Atelier Marie Remake The Alchemist of Salburg, Koei Tecmo et Gust vont évidemment moderniser la réalisation. Compte tenu de l’ancienneté du titre originel, les développeurs ont intégralement refait les graphismes avec des animations à la fois en 2D et en 3D. Des personnages et des niveaux inédits ont été ajoutés.

Pour toucher un public plus large, l’équipe de développement a également amélioré le tutorial pour faciliter la prise en main du jeu aux nouveaux arrivants. Les développeurs ont même créé des mini-jeux pour que vous vous familiarisez plus facilement avec les contrôles et le gameplay de ce titre. Histoire de vous laisser tout le temps pour profiter du jeu, Gust a ajouté un mode illimité qui retire la deadline des cinq années.

Vous pouvez vous faire une idée sur ce remake avec la vidéo et les images ci-dessous.

Atelier Marie Remake The Alchemist of Salburg est prévu sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC.