Le MMORPG coréen Throne and Liberty sortira en occident et au Japon grâce à Amazon Games

Les coréens sont un peu devenus les spécialistes de MMORPG spectaculaires avec des titres comme Blade & Soul ou Black Desert. Un autre va débarquer en occident via Amazon Games.

La branche de jeux vidéo du géant du e-commerce annonce avoir conclu un accord avec NCSoft pour l’édition de Throne and Liberty en occident et au Japon. Après Lost Ark développé par les sud-coréens de Smilegate RPG, c’est donc un autre MMORPG sud-coréen qui va débarquer chez nous via Amazon Games.

Prévu sur PS5, XSX/S et PC, Throne and Liberty proposera un monde d’une taille conséquente en constante évolution avec des transformations géographiques et écologiques. Ces modifications impacteront les mécaniques du jeu. L’autre originalité repose sur la possibilité pour les joueurs de se transformer en animal pour voler ou pour plonger vers des profondeurs. Vous pourrez même déclencher des phénomènes environnementaux impressionnants comme des pluies torrentielles ou des éclipses. Je vous laisse regarder la vidéo de présentation ci-dessous pour voir le jeu plus en détail.

Throne and Liberty rejoint donc d’autres productions en préparation par Amazon Games comme le projet avec Bandai Namco nommé Blue Protocol ou l’édition du prochain Tomb Raider en cours de développement chez Crystal Dynamics. Amazon Games semble avoir enfin trouvé une stratégie dans le domaine du gaming après bien des déboires avec leurs propres productions.