Après Goldorak, Microids va s’attaquer à Cobra

Microids avait déjà confirmé et même montré sa future adaptation de Goldorak en jeu vidéo. Cette fois-ci, l’éditeur français dévoile son futur projet.

Après Goldorak, Microids s’attaque à un autre monument du manga qu’a connu toute une génération avec le célébrissime Cobra, chasseur de primes intergalactique. Le jeu sera adapté de la série d’animation produite par TMS et basée sur le manga de Buichi Terasawa.

Pour le moment, on n’a aucune information précise puisque le projet n’en est qu’aux balbutiements. On sait tout juste que le jeu devrait être fidèle à l’esprit de la série et qu’il est prévu sur PC et consoles. De quelles consoles il s’agit ? Allez savoir mais les PS5 et les XSX/S sont assurées d’avoir une version. Pour les autres machines, cela va sans doute dépendre de la date de lancement voire même de la réalisation.

Personnellement j’espère un Metroidvania-like pour cette adaptation de Cobra. Et vous ? 😉