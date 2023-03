Les fans de FPS tactique peuvent se préparer pour Firewall Ultra sur PS VR2

Le premier PS VR avait eu quelques shooters dont Firewall Zero Hour. Rien d’étonnant à ce que la même équipe prépare une suite sur le nouveau casque de Sony et profite des nouvelles capacités.

Récompensé à plusieurs reprises, Firewall Zero Hour avait réussi à convaincre une communauté de joueurs fans de FPS tactique en équipe. L’équipe reprend donc le concept et va l’améliorer en profitant des capacités du PS VR2 comme le rendu fovéal, le suivi du regard, les PS VR2 Sense, etc.

Firewall Ultra permettra à des équipes de 4 des parties en ligne à s’affronter en attaque/défense. Pour ce nouveau titre, les développeurs ont revu le système de visée. Si le précédent titre permettait une prise en main relativement naturel grâce au PS VR Aim Controller – on pouvait ainsi jouer avec un accessoire avec une prise en main ressemblant à un fusil – cette fois-ci, l’équipe va profiter des caractéristiques des PS VR2 Sense (retour haptique, gâchettes adaptatives, capteurs des doigts) pour faire en sorte que la prise en main des armes dans le jeu soit le plus naturel possible.

Le suivi du regard sera également de la partie notamment pour l’interface comme le choix des armes. L’équipe travaille toutefois a profiter de la technologie pour d’autres aspects comme dans les mécaniques de visée. Evidemment, les écrans OLED HDR, le son 3D et un framerate à 60 images/seconde aideront grandement à l’immersion.

Développé avec l’Unreal Engine 5, Firewall Ultra devrait nettement gagner en qualité visuelle. L’équipe a intégralement revu l’approche visuelle en travaillant notamment sur les effets de lumière en temps réel et sur le niveau de détail.

Firewall Ultra sortira courant 2023 sur PS VR2.