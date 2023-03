Tchia sortira ce mois-ci et sera gratuit pour les abonnés PlayStation Plus Extra/Premium

Le jeu d’action/aventure Tchia qui vous fera découvrir la Nouvelle Calédonie sous les traits de la petite Tchia va arriver la semaine prochaine. Certains pourront y goûter gratuitement.

En effet, si vous êtes abonnés PlayStation Plus Extra ou Premium, Tchia vient s’ajouter à la logithèque qui est déjà disponible à partir du 21 mars prochain jour de sortie du jeu.

Pour rappel, Tchia nous embarque en Nouvelle Calédonie. Alors qu’un tyran a enlevé votre père et pris le contrôle de votre terre natale, Tchia – contrôlée donc par le joueur – va devoir partir à l’aventure pour tenter de se défaire du dit tyran. Elle devrait ainsi explorer des terres fictionnelles inspirés par la Nouvelle-Calédonie et rencontrera de nouvelles cultures, traditions et langages. En progressant dans l’aventure, Tchia gagnera en compétences comme la possibilité de projeter son âme dans des animaux et des objets pour en prendre le contrôle. Cela permettra de résoudre également nombre d’énigmes qui parsèmeront son périple.

Si vous êtes pas abonnés aux services de PlayStation, le titre sera évidemment disponible à la vente sur les stores le 21 mars également. Une édition Oléti de Tchia est prévue avec divers cosmétiques en bonus.

Tchia est prévu sur PS5, PS4/Pro et PC pour le 21 mars 2023.