Far Cry 5 en fin mis à jour sur les PS5 et XSX/S. Weekend de jeu gratuit annoncé également

Mieux vaut tard que jamais. Ubisoft a enfin mis à jour son vieux Far Cry 5 pour profiter des capacités des récentes consoles que sont les PS5 et XSX/S.

Ubisoft sort la mise à jour next gen de Far Cry 5 dès à présent. Les possesseurs de PS5 et de XSX/S vont donc pouvoir (re)découvrir ce FPS jusqu’en 4K à 60 images/seconde sur XSX et 1080p sur XSS. La version PS5 tournera à une résolution intermédiaire de 2880 x 1620 pixels. Ce patch s’applique aussi bien au jeu originel qu’aux trois DLC qui sont sortis.

Et histoire de tenter de convaincre de nouveaux joueurs, Ubisoft annonce un weekend de jeu gratuit sur Far Cry 5 du 23 au 27 mars prochain.

Far Cry 5 est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X et PC.