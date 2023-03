Bethesda dévoile un peu plus l’histoire de Redfall dans une nouvelle vidéo

Le prochain FPS shooter de Bethesda Softworks arrive dans les prochaines semaines. L’éditeur a décidé d’en montrer un peu plus en évoquant son intrigue.

C’est donc à travers de la vidéo ci-dessous que vous allez pouvoir découvrir un peu le contexte dans lequel vous risquez d’évoluer si vous décidez d’acheter Redfall en cours de développement par l’équipe d’Arkane Austin.

Pour rappel, Redfall est un FPS qui va vous faire affronter bien des vampires et autres créateurs dans un patelin nommé Redfall. L’intrigue semble tourner aux alentours d’une compagnie nommée Aevum Therapeutics. Celle-ci aurait mené des expériences avec pour résultat bien des horreurs. A vous en solo ou en coopération de combattre Aevum et délivrer Redfall des vampires qui la dominent. Pour cela, vous pourrez non seulement jouer de la gâchette mais aussi de profiter de pouvoirs et de capacités surnaturelles pour les combattre.

Redfall est prévu pour le 2 mai 2023 sur XSX et PC. Il sera disponible au lancement sur le Xbox et PC Game Pass.