Nouvelle vidéo et arrivée sur Steam de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Alors que la Team Ninja vient de sortir leur Wo Long Fallen Dynasty, leur précédente production vit sa petite vie avec une nouvelle vidéo et son arrivée sur Steam.

Square Enix annonce ainsi lancer Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sur Steam à partir du 6 avril 2023 soit un peu plus d’un an après sa sortie. Ce sera l’occasion pour les joueurs PC qui voulaient le découvrir via leur compte Steam de s’intéresser à cet action/RPG un brin Souls-like se déroulant dans l’univers de Final Fantasy.

Histoire de convaincre les hésitants, Square Enix annonce également une baisse du prix du jeu sur les versions PlayStation et Xbox ainsi que sur l’Epic Games Store sur PC.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Il arrivera sur Steam le 6 avril 2023.