Découvrez des vidéos de gameplay d’Exoprimal jusqu’en 4K HDR

Capcom met à disposition une bêta ouverte de son shooter coop Exoprimal actuellement sur les consoles et sur PC. Si vous n’avez pas le temps de le télécharger et de le tester par vous-même, voici quelques vidéos de notre cru.

Si beaucoup de fans espéraient des remakes ou de nouveaux épisodes de la série de Dino Crisis, c’est un titre inédit que Capcom avait dévoilé il y a quelques temps déjà avec ce Exoprimal. Sur le papier, cela semble complètement barré comme concept et à en juger par la bêta ouverte, ça l’est 🙂

Imaginez-vous partir au combat à 5 contre des hordes de dinosaures – oui, ça nous change des sempiternels zombies – tout en tentant de battre une autre équipe. C’est ce que permet l’unique mode disponible sur la bêta ouverte. Chaque équipe doit passer plusieurs phases à éliminer des centaines de dinosaures plus ou moins gros avant d’avoir une phase finale en affrontement direct avec l’autre équipe où il faut ramasser un certain nombre de cartouches avant l’adversaire pour valider la victoire définitivement.

Pour cela, vous avez droit à divers exosquelettes chacun avec ses propres capacités. Dans la bêta ouverte, il est possible de basculer parmi plusieurs exosquelettes à chaque fois qu’on se faisait tuer par les dinosaures ou des membres de l’autre équipe. Pour ne pas perdre de temps, il est possible d’être réanimé par un coéquipier. Je vous laisse le soin de découvrir à travers les différentes vidéos ci-dessous ce que le gameplay d’Exoprimal bien bourrin donne. Personnellement, j’ai trouvé cela très défoulant 🙂

Sur les PS5 et XSX, le jeu est fluide et confortable à jouer. Cela nécessite comme d’habitude un petit temps d’adaptation pour utiliser l’arsenal et les capacités des exosquelettes mais vous avez droit à un tuto rapide. Une fois lancée dans la partie, c’est un pur défouloir et un joli bordel à l’écran.

A l’instar de shooters comme Call of Duty Warzone 2, Overwatch ou Battlefield 2042, vous pourrez faire progresser chaque exosquelette et les faire monter en niveau, looter de nouvelles armes, etc.

Les vidéos ci-dessous ont été capturé sur XSX et PS5 jusqu’en 4K HDR 60FPS. Les deux premières vidéos ci-dessous vous montrent l’intégralité de l’open beta avec l’introduction et diverses cinématiques. Les deux dernières sont uniquement des parties.

Exoprimal sera disponible le 14 juillet 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC avec du cross-play.