Test – Tetris Effect Connected – Tetris en VR a-t-il vraiment un intérêt ?

BLOC INFO Date de sortie 22 février 2023 Editeur Enhance Développeur Monstars, Resonair, Stage Games Genre Réflexion Machines PS5, PS VR2

C’est un peu la question que je me suis posé lorsque son éditeur a annoncé qu’un portage sur PS VR2 et donc PS5 par la même occasion allait arriver.

Est-ce que cela sous-entend de ma part que ce jeu est mauvais. Pas du tout. Tetris reste Tetris et les nombreux modes de jeux dont de nouveaux qui débarquent aussi avec la mise à jour pour toutes les autres versions déjà disponibles ont de quoi rendre ce Tetris Effect Connect toujours aussi prenant. De ce fait, cette version qui tourne sur PS5 et PS VR2 garde tout son attrait pour les fans du genre, moi en premier.

Sur PS5, le jeu est toujours aussi plaisant et les fanatiques apprécieront. La réalisation est toujours aussi soignée et on gagne en finesse si vous avez un écran 4K évidemment. L’ensemble reste fluide pour un jeu confortable. Il est toujours possible de zoomer plus ou moins sur la zone de jeu à votre guise. Bref, les fans de Tetris ont de quoi faire avec cette version PS5 qui gère également le retour haptique du DualSense. L’arrivée de nouveaux modes de jeu enrichissent encore plus les possibilités.

Sur PS VR2, on retrouve les mêmes éléments. J’ai beau avoir passé du temps à faire des parties, je n’ai pas vraiment compris la valeur ajoutée d’un mode VR sur ce Tetris Effect Connected. Evidemment, l’expérience est plus immersive mais je n’ai pas trouvé que cela ajoute vraiment quelque chose au concept originel. Compte tenu de la concentration nécessaire pour scorer, tous les artifices autour de la zone de jeu – si beaux soient-ils – risquent plus de gêner votre prestation. C’est beau pour sûr avec de jolies animations parfois très oniriques mais en pleine partie cela avait plutôt tendance à me déconcentrer ou simplement gêner ma vue.

Pour le gameplay, je vous conseille de jouer tout de même avec le DualSense plutôt que les PS VR2 Sense. La raison est simple : la croix directionnelle. Je pense qu’une croix est bien plus pratique et plus précis pour Tetris qu’un stick analogique – les PS VR2 Sense n’ayant pas de croix directionnelle je vous le rappelle.

Techniquement, Tetris Effect Connected ne souffre pas de défaut particulier. C’est du propre et soigné que ce soit sur PS5 ou PS VR2. C’est fluide à souhait avec du 120FPS sur PS VR2 et du 4K 60FPS sur PS5. Il faut bien dire que ce n’est pas le type de réalisation qui peut véritablement mettre à genoux la PS5, avec ou sans VR.

Au final, Tetris Effect Connected reste un très bon titre dans le genre qui fait honneur à cette célébrissime franchise. Excellent gameplay, plein de modes et prenant, il a tout pour finir dans votre bibliothèque de jeux. J’ai plus de doute sur l’intérêt du mode VR mais bon, il est inclus, gratuit et certains apprécieront certainement l’immersion supplémentaire dans ce mode abstrait et onirique qu’est Tetris Effect Connect.